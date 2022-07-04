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В Москве объявили «оранжевый» уровень опасности из-за жары 5 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Москве на вторник, 5 июля, объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за жары. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

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По прогнозам метеорологов, во вторник в регионе ожидается температура воздуха до +32 градусов. Действовать предупреждение будет с 10:00 до 18:00 5-го числа.

Тем не менее, по мнению метеорологов, до рекорда дело не дойдет: специалисты полагают, что до 33,7 градусов, зафиксированных в 1938 году, столица не «прогреется», сообщает телеканал «Звезда».

Накануне на понедельник, 4 июля, в Москве был объявлен «желтый» уровень погодной опасности. Предупреждение о пожарной опасности в Москве и Подмосковье действует до 12:00 5 июля, уточняет Life.ru.

Ранее RT сообщил, что в Санкт-Петербурге 1 июля из-за аномальной жары объявили «желтый» уровень погодной опасности.

3 июля главный специалист Росгидрометцентра Марина Макарова рассказала, что температура воздуха в Москве в июле превысит климатическую норму примерно на 1–1,5 градуса. Осадков же, согласно прогнозу, ожидается меньше нормы

2 июля, несмотря на жару, россиян предостерегли от купания в фонтанах. В Роспотребнадзоре отметили, что подобное развлечение может окончиться травмой при падении, инфекцией и даже ударом тока, отмечает телеканал «360».

1 июля врач Вячеслав Куренков в беседе с ИА «Ура.ру» объяснил, почему необходимо носить солнцезащитные очки. Как отметил специалист, они позволяют уберечь макулярную зону, то есть наиболее хрупкую часть глаза. Он также посоветовал использовать разные очки для повседневной жизни и отдыха на пляже, пишет Pravda.Ru. Например, за рулем следует использовать очки с 50% затемнением.

В конце июня в Минздраве рассказали, как сохранить здоровье в жару. Как отмечает «Москва 24», при высокой температуре воздуха на улице необходимо надевать легкую одежду из натуральных тканей, пользоваться солнцезащитным средством, а также ограничивать сильную физическую нагрузку. Кроме того, следует пить больше воды. В то же время от газировки и сладких соков в жару лучше отказаться. Для отдыха на море лучше выбирать очки с максимальным процентом затемнения.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению, главврач консультативно-диагностической поликлиники №121 Андрей Тяжельников в беседе с НСН рассказал, как справляться с жарой в мегаполисах. Так, на открытом солнце находиться не позже 11 часов утра и не раньше пяти часов вечера. В жаркое время лучше всего находиться в прохладном помещении или в тени. При использовании кондиционера важно, чтобы температура была не ниже +22 градусов, поскольку экстремально низкая температура также представляет опасность.

Врач указал на то, что при плохом самочувствии обязательно нужно выпить прохладной воды, отказаться от сладких напитков и алкоголя.

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