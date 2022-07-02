Реклама
Прямой эфир
Общество
В новом учебном году в вузах СК РФ будет отменен прием в магистратуру
Мир
Борис Джонсон стал почетным гражданином Одессы
Мир
США объявили о пакете дополнительной военной помощи для Украины на $820 млн
Мир
Глава МИД Финляндии заявил о новом железном занавесе между Россией и Западом
Мир
Более 30 стран выступили за исключение россиян из спортивных федераций
Мир
В Европе фиксируют новую волну заболеваемости COVID-19
Мир
Киев попросил Анкару задержать «перевозящий зерно под флагом РФ» сухогруз
Мир
ВСУ выпустили по ДНР 50 ракет из РСЗО «Град»
Мир
В ЛНР взяли под контроль северные окраины Лисичанска
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил об атаке ВСУ на поселок Теткино
Мир
В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений
Сюжет:

Старший сержант уничтожил группу диверсантов без потерь личного состава

0
Фото: ТАСС/Ковалев Петр
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны России в субботу, 2 июля, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Освобождены населенные пункты Приволье и Шипиловка. Спецоперация 1 июля 2022 года. Онлайн-трансляция
Что происходит в ДНР и ЛНР, главные новости России и мира — в обновляемом материале «Известий».

В ведомстве отметили высокий уровень тактической выучки старшего сержанта Александра Ткаченко. Продвигаясь по прилегающей к командному пункту лесополосе, Ткаченко обнаружил большое скопление хорошо вооруженных украинских диверсантов. Несмотря на численное превосходство противника, он принял решение навязать ему бой. Благодаря этому группой российских военнослужащих под командованием старшего сержанта в скоротечном бою были уничтожены командир диверсионно-разведывательной группы и девять националистов. Остатки подразделения противника, лишенные руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя. Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего все боевики, ведущие ответный огонь, были ликвидированы. Потерь среди группы старшего сержанта Ткаченко не было.

Действуя в составе танкового взвода, ефрейтор Богдан Шароварин выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Встретив ожесточенное сопротивление противника, командир роты принял решение обойти укрепленные позиции с фланга. Несмотря на огонь со стороны боевиков, ефрейтор Шароварин в составе взвода зашел во фланг националистических формирований и, ведя прицельный огонь по противнику, занял выгодный рубеж на опушке леса. В ходе непрекращающегося огневого противоборства ефрейтор обнаружил колонну автомобильной техники, за которой укрывались ведущие огонь националисты. Он, продолжая вести точный огонь из вооружения танка, уничтожил две БМП и до 20 человек живой силы противника, что позволило российским войскам вытеснить националистов из населенного пункта и взять его под свой контроль.

Сержант Джунайдулло Сафаров, командир отделения взвода противотанковых управляемых ракет (ПТУР), выполнял задачу по уничтожению позиций и техники боевиков в Донбассе. В ходе боя, заняв выгодную позицию, сержант Джунайдулло Сафаров прицельным огнем уничтожил вражескую бронированную машину, огневую позицию и пулеметный расчет националистов. При попытке отступления противника сержант Сафаров произвел выстрел из противотанковой управляемой ракеты и уничтожил вражеский БМП. Действия сержанта Сафарова позволили российским войскам развить наступление и не допустить потерь среди личного состава, вооружения и военной техники.

30 июня Минобороны рассказало, как военнослужащим РФ в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса удается под минометным огнем спасать раненых сослуживцев, на поврежденных вражескими ударами танках обращать в бегство превосходящие силы противника, изобретательными маневрами пробираться в тыл к радикалам и освобождать захваченные ими поселки.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022