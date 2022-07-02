Старший сержант уничтожил группу диверсантов без потерь личного состава

Минобороны России в субботу, 2 июля, сообщило о новых подвигах российских военных во время спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

В ведомстве отметили высокий уровень тактической выучки старшего сержанта Александра Ткаченко. Продвигаясь по прилегающей к командному пункту лесополосе, Ткаченко обнаружил большое скопление хорошо вооруженных украинских диверсантов. Несмотря на численное превосходство противника, он принял решение навязать ему бой. Благодаря этому группой российских военнослужащих под командованием старшего сержанта в скоротечном бою были уничтожены командир диверсионно-разведывательной группы и девять националистов. Остатки подразделения противника, лишенные руководства, начали стремительно отступать, оставляя при этом раненых на поле боя. Российские военнослужащие, развивая наступление, продолжили преследовать националистов, в результате чего все боевики, ведущие ответный огонь, были ликвидированы. Потерь среди группы старшего сержанта Ткаченко не было.

Действуя в составе танкового взвода, ефрейтор Богдан Шароварин выполнял задачи по освобождению одного из населенных пунктов от украинских националистов. Встретив ожесточенное сопротивление противника, командир роты принял решение обойти укрепленные позиции с фланга. Несмотря на огонь со стороны боевиков, ефрейтор Шароварин в составе взвода зашел во фланг националистических формирований и, ведя прицельный огонь по противнику, занял выгодный рубеж на опушке леса. В ходе непрекращающегося огневого противоборства ефрейтор обнаружил колонну автомобильной техники, за которой укрывались ведущие огонь националисты. Он, продолжая вести точный огонь из вооружения танка, уничтожил две БМП и до 20 человек живой силы противника, что позволило российским войскам вытеснить националистов из населенного пункта и взять его под свой контроль.

Сержант Джунайдулло Сафаров, командир отделения взвода противотанковых управляемых ракет (ПТУР), выполнял задачу по уничтожению позиций и техники боевиков в Донбассе. В ходе боя, заняв выгодную позицию, сержант Джунайдулло Сафаров прицельным огнем уничтожил вражескую бронированную машину, огневую позицию и пулеметный расчет националистов. При попытке отступления противника сержант Сафаров произвел выстрел из противотанковой управляемой ракеты и уничтожил вражеский БМП. Действия сержанта Сафарова позволили российским войскам развить наступление и не допустить потерь среди личного состава, вооружения и военной техники.

30 июня Минобороны рассказало, как военнослужащим РФ в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса удается под минометным огнем спасать раненых сослуживцев, на поврежденных вражескими ударами танках обращать в бегство превосходящие силы противника, изобретательными маневрами пробираться в тыл к радикалам и освобождать захваченные ими поселки.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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