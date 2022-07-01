Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЛНР взяли под контроль северные окраины Лисичанска
Мир
В МИД РФ заявили о начатой НАТО новой гонке вооружений
Экономика
В Австрии ждут крупнейшую за почти полвека инфляцию
Мир
США со второй попытки разрешили разгрузиться танкеру из России
Общество
Минздрав продолжит оформлять сертификаты о вакцинации против COVID-19
Экономика
РФ перевела в рубли расчет экспортных пошлин на зерно и масло
Мир
ЕС предложит Украине €1 млрд для удовлетворения неотложных потребностей
Мир
МИД РФ назвал Болгарию виновной в возможном закрытии посольства
Мир
Турция и Армения откроют сухопутную границу для третьих стран
Авто
Сотрудникам ГИБДД запретили использовать ручные радары для фиксации нарушений
Мир
В ДНР предъявлено обвинение еще двоим британским наемникам

В Калининграде рабочий погиб в результате удара молнии

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Калининграде 34-летний рабочий-каменщик погиб в результате удара молнии. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает СУ СК по региону.

Молниеносная атака: как выжить в грозу
Непогода в городе может быть опаснее, чем в сельской местности

По данным следствия, рабочий находился на 13-м этаже одного из строящихся корпусов жилого комплекса, когда в него ударила молния. На теле погибшего были обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током.

Отмечается, что погибший был иностранным гражданином.

«В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Производятся опросы очевидцев, изучается техническая и иная документация, проверяется режим соблюдения техники безопасности на строительном объекте», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

16 июня в Кемеровской области 14-летняя девочка выжила после попадания в нее молнии. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию районной больницы, после чего при помощи санавиации перевезли в Кемерово. Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022