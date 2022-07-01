В Калининграде рабочий погиб в результате удара молнии

В Калининграде 34-летний рабочий-каменщик погиб в результате удара молнии. Об этом в пятницу, 1 июля, сообщает СУ СК по региону.

По данным следствия, рабочий находился на 13-м этаже одного из строящихся корпусов жилого комплекса, когда в него ударила молния. На теле погибшего были обнаружены повреждения, характерные для поражения электрическим током.

Отмечается, что погибший был иностранным гражданином.

«В рамках доследственной проверки произведен осмотр места происшествия, для установления точной причины смерти погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза. Производятся опросы очевидцев, изучается техническая и иная документация, проверяется режим соблюдения техники безопасности на строительном объекте», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

16 июня в Кемеровской области 14-летняя девочка выжила после попадания в нее молнии. Пострадавшую госпитализировали в реанимацию районной больницы, после чего при помощи санавиации перевезли в Кемерово. Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.