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В Кузбассе девочка-подросток выжила после попадания в нее молнии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В Кемеровской области в райцентре Яшкино молния попала в 14-летнюю девочку. Об этом в четверг, 16 июня, сообщили в департаменте здравоохранения региона ТАСС.

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Отмечается, что инцидент произошел 14 июня. После удара молнии пострадавшую госпитализировали в реанимацию районной больницы, после чего при помощи санавиации перевезли в Кемерово.

«Было принято решение перенаправить ее машиной санавиации в реанимационное отделение ГАУЗ «Кузбасская областная детская клиническая больница им. Ю.А. Атаманова», — говорится в сообщении.

Девочка находится в состоянии средней степени тяжести.

В августе прошлого года в Тыве 54-летняя женщина и ее 19-летний сын погибли от удара молнии. По данным правоохранительных органов, мать и сын находились на территории лечебного источника «Хаттыг Чадаг». В ночное время во время дождя в палатку с потерпевшими попала молния. Тела родственников нашли очевидцы.

Следователи начали проверку по факту произошедшего.

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