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Мать и сын погибли от удара молнии в таежной местности в Тыве

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Следственный комитет начал проверку по факту гибели 54-летней женщины и ее 19-летнего сына в Тыве. Тела родственников были обнаружены в таежной местности в палатке.

По данным правоохранительных органов, 14 августа мать и сын находились на территории лечебного источника «Хаттыг Чадаг». В ночное время во время дождя в палатку с потерпевшими попала молния. Тела родственников нашли очевидцы. Смерть потерпевших констатировал фельдшер скорой помощи. Об этом пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Следователи назначили проведение судебно-медицинской экспертизы для установления точных причин смерти родственников. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

В Приморском крае мужчина погиб от удара молнии во время ловли медуз. По данным следствия, он вышел в залив вместе с сыном на резиновых лодках во время грозы.

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