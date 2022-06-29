Власти Калининградской области начали работу над субсидированием транзита

Калининградская область подготовит и внесет в федеральное правительство предложения по субсидированию тарифов на перевозки грузов в регион по морю в течение двух недель, сообщил губернатор области Антон Алиханов в среду, 29 июня, после рабочих встреч в Москве.

«[Вице-премьер РФ Белоусов] Андрей Рэмович поручил Минтрансу РФ, с учетом нашей позиции — мы тоже будем в этой работе активно принимать участие, подготовить в течение двух недель, внести в правительство проект нормативного акта о порядке приведения этого [морского] тарифа к [стандарту] 10-01, порядка субсидирования и, соответственно, распоряжения о выделении необходимых средств для того, чтобы это субсидирование осуществлялось. Работу эту начали с коллегами из Минтранса, через две недели будем отчитываться, на каком мы этапе», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Алиханов надеется, что в июле все нормативные документы согласуют и издадут, чтобы Калининградская область получала все товары морем.

«По той же цене, по которой это происходило и раньше. До этих незаконных санкций и ограничений со стороны Литвы в отношении нашего региона», — подчеркнул он.

Ранее в этот день агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что транзит в Калининград через Литву будет возобновлен через несколько дней благодаря компромиссу Европейского союза с литовскими властями.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что ведомство следит за ситуацией и Литву будут ждать болезненные ответные меры в случае ее неразрешения в ближайшее время. Она также выразила надежду, что партнеры проявят здравый смысл в данной ситуации.

Литва 18 июня ввела запрет на транзит грузов в Калининградскую область. Говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет.

Позже, 23 июня, Захарова сообщила, что ответные меры России на данные действия будут практическими. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такой шаг Литвы незаконным. По его мнению, эти решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС.

Антироссийские санкции усилились на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

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