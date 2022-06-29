Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин поблагодарил Алиева за идеи по развитию сотрудничества в Каспийском регионе
Общество
Власти Калининградской области начали работу над субсидированием транзита
Общество
Источник сообщил об обнаружении потерпевшего крушение в Якутии вертолета Ми-8
Политика
Путин назвал глубоким характер отношений России и Ирана
Экономика
Бастрыкин рассказал о новом виде налоговых преступлений в России
Общество
В СК РФ предложили конфисковывать имущество чиновников за коррупцию
Мир
В Швеции потребовали от премьера пояснить суть обещаний Эрдогану
Мир
Всех обвиняемых по делу о терактах в 2015 году в Париже признали виновными
Экономика
В США заявили о сокращении глобального экспорта полупроводников в РФ на 90%
Мир
Лавров прибыл в Минск с рабочим визитом
Мир
НАТО не стало давать Грузии обещаний о сроках вступления в альянс
Сюжет:

Власти Калининградской области начали работу над субсидированием транзита

0
Фото: ТАСС/Невар Виталий
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Калининградская область подготовит и внесет в федеральное правительство предложения по субсидированию тарифов на перевозки грузов в регион по морю в течение двух недель, сообщил губернатор области Антон Алиханов в среду, 29 июня, после рабочих встреч в Москве.

По мере — возможности: как Россия ответит Литве на блокаду Калининграда
Почему политики и эксперты по-разному оценивают ситуацию вокруг анклава

«[Вице-премьер РФ Белоусов] Андрей Рэмович поручил Минтрансу РФ, с учетом нашей позиции — мы тоже будем в этой работе активно принимать участие, подготовить в течение двух недель, внести в правительство проект нормативного акта о порядке приведения этого [морского] тарифа к [стандарту] 10-01, порядка субсидирования и, соответственно, распоряжения о выделении необходимых средств для того, чтобы это субсидирование осуществлялось. Работу эту начали с коллегами из Минтранса, через две недели будем отчитываться, на каком мы этапе», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

Алиханов надеется, что в июле все нормативные документы согласуют и издадут, чтобы Калининградская область получала все товары морем.

«По той же цене, по которой это происходило и раньше. До этих незаконных санкций и ограничений со стороны Литвы в отношении нашего региона», — подчеркнул он.

Ранее в этот день агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что транзит в Калининград через Литву будет возобновлен через несколько дней благодаря компромиссу Европейского союза с литовскими властями.

Однако официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уже заявила, что ведомство следит за ситуацией и Литву будут ждать болезненные ответные меры в случае ее неразрешения в ближайшее время. Она также выразила надежду, что партнеры проявят здравый смысл в данной ситуации.

Литва 18 июня ввела запрет на транзит грузов в Калининградскую область. Говоря об ограничениях, глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет.

Позже, 23 июня, Захарова сообщила, что ответные меры России на данные действия будут практическими. В то же время представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ведение работы над ответными мерами.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал такой шаг Литвы незаконным. По его мнению, эти решения могут иметь далеко идущие последствия для ЕС.

Антироссийские санкции усилились на фоне проходящей спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022