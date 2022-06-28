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Россия внесла в стоп-лист семью Байдена

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Фото: Getty Images/Tasos Katopodis
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Российский МИД расширил список американцев, которым запрещен въезд в Россию, на 25 имен. Об этом говорится 28 июня в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства.

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По ее оценкам, западные страны исчерпали возможности войны ограничений

В список включены супруга американского лидера Джо Байдена Джилл Байден и его дочь Эшли.

Также в Россию не смогут въехать в том числе, профессор Стэнфордского университета Чарльз Грассли, сенатор Кристен Джиллибранд, профессор Йельского университета Лестер Краун.

Среди новых участников стоп-листа есть экономисты, политики и юристы.

С общим перечнем американских граждан, которым бессрочно закрыт въезд на территорию Российской Федерации, можно ознакомиться в специальном разделе на сайте МИД России.

6 июня Москва в порядке ответных мер на действия США внесла 61 американца в свой стоп-лист, в том числе крупных руководителей и чиновников Госдепартамента. 11 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил о введении Соединенными Штатами санкций в отношении супруги Пескова Татьяны Навки и его старших детей, а также 12 парламентариев российской Госдумы.

МИД РФ 15 марта ввел персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, а также ряда руководителей ведомств и известных американских деятелей.

Экономические и политические санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

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