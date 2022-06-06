Россия внесла в стоп-лист 61 гражданина США

Российская Федерация в порядке ответных мер на действия США внесла 61 гражданина Соединенных Штатов в свой стоп-лист, в том числе крупных руководителей и чиновников Госдепартамента. Об этом сообщили 6 июня в Министерстве иностранных дел РФ.

В список в том числе попали министры энергетики и финансов США Дженнифер Грэнхольм и Джанет Йеллен. Там же числятся бывший заместитель директора национальной разведки Стефани О’Салливан, старший советник президента США Юджин Сперлинг, бывший вице-президент медиакорпорации CBS Фредерик Рейнольдс и др.

«В порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей, а также представителей отечественного бизнеса в стоп-лист вносится 61 американский гражданин из числа руководителей ведущих корпораций ВПК, медийных платформ и рейтинговых агентств, авиа- и судостроительных компаний, а также отдельных чиновников Госдепартамента США, причастных к вбросам о «злонамеренных» российских кибератаках», — указано на сайте МИД РФ.

Ранее, 3 июня, комментируя введенные лично против него санкции Евросоюза, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что можно только сожалеть, что Европа следует за санкционным трендом Вашингтона.

До этого, 11 марта, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил о введении Соединенными Штатами санкций в отношении супруги Пескова Татьяны Навки и его старших детей, а также 12 парламентариев российской Госдумы.

МИД РФ 15 марта, в свою очередь, ввел персональные санкции в отношении президента США Джо Байдена, госсекретаря Энтони Блинкена, министра обороны Ллойда Остина и председателя Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли, а также ряда руководителей ведомств и известных американских деятелей. В стоп-лист также попали помощник президента США по национальной безопасности Джейкоб Салливан, директор ЦРУ Уильям Бернс, Джен Псаки, сын президента США Хантер Байден, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон и др.

В то же время министерство финансов США ввело новые санкции в отношении 15 физических лиц России и Белоруссии, включая представителей военного руководства РФ. Под новые рестрикции попал в том числе ряд заместителей министра обороны России.

16 марта в посольстве РФ в Вашингтоне заявили, что очередное расширение санкционного списка США в отношении граждан России продолжает загонять отношения двух стран в еще более глухой тупик.

Экономические и политические санкции против России были введены странами Запада после того, как 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей на российскую территорию, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указы о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».