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Песков прокомментировал включение своей семьи в санкционный список Евросоюза

Песков прокомментировал включение супруги и детей в санкционные списки Евросоюза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Можно только сожалеть, что Европа следует за санкционным трендом Вашингтона. Оспаривать ограничения сейчас бесполезно. Такое заявление 3 июня сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя введение ЕС санкций против членов его семьи.

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«Можно только сожалеть, что Европа вынуждена следовать за трендом, который задается в Вашингтоне. Оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно. Там нет справедливого суда», — сказал он «РИА Новости».

Ранее в этот же день ЕС опубликовал список по шестому пакету санкций, в него внесено свыше 60 физлиц и 18 организаций из РФ и Белоруссии. В частности, под санкции попали супруга и его дети.

В начале марта Песков был внесен в санкционный список США. Он назвал введенные против него ограничения несущественными и сказал, что в персональных рестрикциях нет ничего страшного. По его словам, у лиц, вошедших в санкционный список, нет и не может быть никаких активов на Западе, поэтому личному благополучию это никак не грозит. Сам же он к принятым против него мерам относится «индифферентно».

Позднее, 11 марта, официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс на брифинге заявил о введении Соединенными Штатами санкций в отношении супруги Пескова Татьяны Навки и его старших детей.

3 апреле представитель Кремля в эфире телеканала «Россия 1» назвал произведенный санкциями эффект «позитивным и воспитательным». Дети после известия о введении рестрикций, по словам Пескова, вдруг осознали правдивость всех тех высказываний и предостережений о Западе, которые слышали от отца.

Новые санкции вводятся на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о проведении которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. За несколько дней до этого ситуация в регионе серьезно обострилась из-за обстрелов со стороны ВСУ, ДНР и ЛНР обратились за помощью к Москве.

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