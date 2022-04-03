Песков удивился санкциям против себя и своих детей

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о том, что был удивлен введению западными странами санкций в отношении него. Но еще больше его поразили рестрикции против его детей.

В эфире телеканала «Россия 1» 3 апреля представитель Кремля назвал произведенный санкциями эффект «позитивным и воспитательным». Дети после известия о введении рестрикций, по словам Пескова, вдруг осознали правдивость всех тех высказываний и предостережений о Западе, которые слышали от отца.

«Но, с другой стороны, это, наверное, было лучшее подтверждение моим рассказам о тех недружественных шагах, которые предпринимаются в отношении нашей страны», — ответил Песков на вопрос журналиста Павла Зарубина в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

Он также указал на то, что выросшее «космополитами и людьми мира» молодое поколение понимает, что все происходящее никак не укладывается в их генетический код, традиции и обычаи, поэтому действия Запада им трудно понять.

1 марта Дмитрий Песков назвал введенные против него санкции несущественными и сказал, что в персональных рестрикциях нет ничего страшного. По его словам, у лиц, вошедших в санкционный список, нет и не может быть никаких активов на Западе, поэтому личному благополучию это никак не грозит. Сам же он к принятым против него мерам относится «индифферентно».

«Наверно, они считают, что путем введения санкций они могут нас заставить изменить нашу позицию. Здесь очевидно, что об этом не может идти речи, никто из нас своей позиции последовательной не изменит», — сказал он.

Санкции вводятся на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о проведении которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. После этого украинский президент Владимир Зеленский обвинил Россию в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории государства, а также заявил о разрыве Киевом дипломатических отношений с Москвой и отзыве из посольства украинских дипломатов.

21 февраля Путин подписал указы о признании независимости Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Также президент РФ и главы обеих республик Леонид Пасечник и Денис Пушилин подписали договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, которые на следующий день были ратифицированы самими республиками и Москвой.

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