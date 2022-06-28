Ученые зафиксировали первый случай заражения человека COVID-19 от кошки

Ученые Университета принца Сонгкла в Таиланде зафиксировали и доказали первый случай, когда человек заразился коронавирусом от домашнего животного, узнали «Известия».

Это произошло в Бангкоке. У отца и сына появились симптомы COVID-19, их госпитализировали, а их домашнюю кошку отправили в ветеринарную клинику на обследование.

Когда врач брала мазок, животное чихнуло на нее. Тест кошки дал положительный результат на коронавирус. А примерно через неделю после обследования кошки симптомы COVID-19, включая лихорадку и кашель, появились и у ветеринара. Известно, что никто из близких контактов ветеринара не был заражен COVID-19, и она сама не встречалась с зараженными владельцами домашних животных.

Геномное секвенирование подтвердило, что кошка, ее хозяева и ветеринар были заражены одним и тем же вариантом вируса. Причем этот штамм не был в то время широко распространен среди местного населения. Учитывая это, ученые признали крайне маловероятным заражение всех участников истории из разных источников.

Эксперты подчеркивают, что риск заражения людей вирусом от домашних животных остается низким, хотя и не исключают такой вероятности.

«Иностранные ветеринары даже не рекомендуют проводить тестирование собак и кошек на коронавирус, так как вероятность передачи вируса от животных человеку крайне низка. Хотя известно, что кошки более подвержены коронавирусу, чем собаки», — пояснил эксперт рынка HealthNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Андрей Ломоносов.

По мнению заведующего лабораторией эпизоотологии ВНИИ экспериментальной ветеринарии Александра Шабейкина, один случай не может являться поводом для научных выводов, для статистической достоверности нужно набрать хотя бы несколько десятков подобных случаев.

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