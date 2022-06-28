Агентство Moody’s сообщило о допуске Россией дефолта по евробондам

Россия допустила дефолт по внешним долговым обязательствам, заявило в понедельник, 27 июня, международное рейтинговое агентство Moody’s.

«27 июня держатели суверенного долга России не получили купонные выплаты по двум еврооблигациям на сумму $100 млн к истечению 30-дневного льготного периода. Это мы рассматриваем как дефолт», — говорится в сообщении агентства.

Ранее в этот день агентство Bloomberg выпустило материал, в котором констатировало якобы наступление дефолта в России по внешнему долгу в ночь на 27 июня. Издание отметило, что дефолт носит в основном «символический характер и мало что значит для россиян».

Комментируя заявление Bloomberg о якобы произошедшем в стране дефолте пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утверждения о дефолте в России неправомерны, так как страна выплатила проценты по евробондам еще в мае.

Минфин России также в этот день объявил о полном объеме исполнения обязательств по обслуживанию госдолга в соответствии с указом российского президента Владимира Путина от 22 июня.

Президент России 22 июня подписал указ о временном порядке исполнения обязательств по внешнему валютному долгу РФ. Документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

14 июня сообщалось, что два крупнейших банка США — JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию госдолга России.

Вопрос о якобы проблемах Москвы с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая глава российского Минфина Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.

В Кремле неоднократно заявляли, что Запад пытается создать в РФ рукотворный дефолт, однако по факту предпосылок к этому нет, так как у страны есть деньги для обслуживания госдолга. Там подчеркнули, что утверждения о дефолте в России неправомерны, так как государство выплатило проценты по евробондам еще в мае.