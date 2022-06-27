В Минфине России заверили в исполнении обязательств по облигациям внешних займов

Минфин России в полном объеме исполнил обязательства по обслуживанию госдолга в соответствии с указом российского президента Владимира Путина от 22 июня. Об этом 27 июня говорится в материалах на сайте ведомства.

«Обязательства по обслуживанию государственных ценных бумаг Российской Федерации исполнены Минфином России в полном объеме в соответствии с эмиссионной документацией выпусков еврооблигаций», — отмечается в сообщении.



В министерстве подчеркнули, что ряд инвесторов не получил деньги по евробондам РФ из-за действий третьих лиц, что прямо не предусмотрено в эмиссионных документах как дефолт. Иностранным инвесторам в случае неполучения от российской стороны платежа по евробондам следует обращаться в финансовые институты, добавили там.

«20 мая 2022 г. Минфином России были произведены платежи по облигациям внешних облигационных займов Российской Федерации со сроком погашения в 2026 году (ISIN RU000A0JWHB2 / RU000A0JWHA4) в сумме $71,25 млн и 2036 году (ISIN RU000A1034K8) в сумме €26,5 млн», — указали в ведомстве.

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