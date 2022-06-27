Bloomberg заявил о наступлении дефолта в России

Агентство Bloomberg сочло, что в России 27 июня якобы произошел дефолт по суверенным долговым обязательствам.

Отмечается, что льготный период для выплаты $100 млн просроченных платежей по гособлигациям истек в ночь на понедельник.

По данным агентства, Россия не будет объявлять о дефолте сама. Журналисты назвали ситуацию уникальной, так как РФ хочет платить, у нее есть для этого средства, однако возможность ограничивают введенные Западом санкции.

«Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году», — говорится в материале.

Ранее, 14 июня, сообщалось, что два крупнейших американских банка — JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию государственного долга России.

До этого, 10 июня, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но есть технические ограничения.

Вопрос о якобы проблемах России с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая министр финансов Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.

В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Запад пытается создать в РФ рукотворный дефолт, однако по факту предпосылок к этому нет, так как у страны есть деньги для обслуживания госдолга.