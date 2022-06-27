В Кремле не согласились с заявлением Bloomberg о дефолте в России

Утверждения о дефолте в России неправомерны, РФ выплатила проценты по евробондам еще в мае. Об этом 27 июня сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Bloomberg о якобы произошедшем в стране дефолте.

По его словам, позиция Кремля широко известна, Москва анализирует ситуацию. Любые попытки использовать заблокированные Западом российские резервы будут незаконны и станут воровством, добавил Песков.

«Утверждения о дефолте неправомерны, еще в мае в валюте платеж был совершен», — добавил он.

Как отметил Песков, то, что деньги были удержаны и не дошли до получателей, это не проблема Москвы.

«Никаких оснований называть ситуацию дефолтом нет», — подчеркнул он.

Ранее, в понедельник, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров назвал ложью информацию о дефолте, якобы произошедшем в России. Он напомнил, что в западных банках заморозили огромные деньги, принадлежащие России, и не проводят никаких платежей.

Ранее в этот день агентство Bloomberg выпустило материал, в котором констатировало якобы наступление дефолта в России по внешнему долгу в ночь на 27 июня. Издание отметило, что дефолт носит в основном «символический характер и мало что значит для россиян».

10 июня глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но имеются и технические ограничения.

1 июня экономист Максим Чирков заявил «Известиям», что попытки западных стран изобразить в России нечто похожее на псевдодефолт не будут иметь последствий для страны. Последствия могли бы проявиться при условии дальнейших массовых заимствований на внешних рынках, но так как вложения западных инвесторов в российский госдолг сейчас находятся под санкциями, стране ничего не угрожает.

Вопрос о якобы проблемах России с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая министр финансов Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.

В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Запад пытается создать в РФ рукотворный дефолт, однако по факту предпосылок к этому нет, так как у страны есть деньги для обслуживания госдолга.