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Экономист предупредил о последствиях «псевдодефолта» в РФ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Попытки западных стран изобразить в России нечто похожее на псевдодефолт не будут иметь последствий для страны. Об этом экономист, доцент кафедры политической экономики экономического факультета МГУ им. Ломоносова Максим Чирков заявил «Известиям» в среду, 1 июня.

Экономист рассказал, что тема неплатежей по российским государственным бумагам обсуждается часто, так как пресса западных стран ставит целью изобразить что-то похожее на псевдодефолт в стране. Об этом, по мнению Чиркова, говорит направленная на ограничение российских платежей политика США.

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«Проблема с этим событием, когда скажем признан дефолт, хотя это скорее псевдодефолт, в том, что задержка по платежу была формально зафиксирована. Как я полагаю, платеж был осуществлен в срок, но из-за различных ограничений были задержки, связанные с проведением платежа. Поэтому формально зафиксирована задержка, хотя понятно, что Россия платежеспособная страна», — рассказал экономист.

По его мнению, последствия от подобных действий могли бы проявиться для России только при условии дальнейших массовых заимствований на внешних рынках. Однако, так как вложения западных инвесторов в российский госдолг сейчас находятся под санкциями, стране ничего не угрожает.

«США создают условия, при которых получатель не может иметь деньги на счету в срок, хотя плательщик все операции проводит вовремя. Я бы не стал уделять слишком много внимания этой теме», — сказал Чирков.

Он также подчеркнул, что последствия настигнут скорее западную финансовую структуру, так как инвесторы, видя нынешнюю покупательную способность доллара и евро, начали выходить из американских ценных бумаг.

30 мая член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» заявил, что Запад пытается максимизировать ущерб России, а создание ситуации для технического дефолта в стране — это один из инструментов в их арсенале. Он отметил, что люди из финансового мира прекрасно понимают кто, как и для чего создал России проблемы.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг слухи о возможном дефолте в России. Он отметил, что каких-либо объективных причин для этого нет, поскольку государство способно оплатить внешний долг.

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