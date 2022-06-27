В Совфеде назвали ложью заявления о дефолте в России

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что информация о дефолте, якобы произошедшем в России в ночь на 27 июня, является ложью. Об этом политик заявил в своем Telegram-канале.

«Лицемерный Запад говорит о дефолте России, прекрасно понимая, что это ложь. В западных банках заморозили (а по сути, украли) огромные деньги, принадлежащие нашей стране. Не проводят никаких платежей и цинично заявляют, что Россия не может погасить свои обязательства. Вот наглецы! Других слов нет!» — написал политик.

Ранее в этот день агентство Bloomberg выпустило материал, в котором констатировало якобы наступление дефолта в России по внешнему долгу в ночь на 27 июня.

«Для России это будет первый дефолт по внешнему долгу после того, как большевики отказались от долгов царской эпохи в 1918 году», — сообщается в статье.

Однако издание также добавляет, что пока дефолт носит в основном «символический характер и мало что значит для россиян».

Ранее, 14 июня, сообщалось, что два крупнейших американских банка — JPMorgan Chase и Goldman Sachs — приостановили операции по обслуживанию государственного долга России.

До этого, 10 июня, глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что у России есть деньги и все возможности для обслуживания своего внешнего долга, но имеются и технические ограничения.

Вопрос о якобы проблемах России с оплатой по внешнему госдолгу возник на фоне западных санкций. Так, 24 мая минфин США не продлил срок действия лицензии OFAC на обслуживание внешнего долга России. Она разрешала трансакции, необходимые для получения платежей по долговым обязательствам Минфина РФ и Банка России. Также были заморожены существенные валютные резервы ЦБ РФ. Западные аналитики заявили о близости РФ к техническому дефолту, так как погашать обязательства страна обязана в валюте.

18 мая министр финансов Антон Силуанов заявлял, что страна не будет объявлять дефолт по долгу, поскольку сможет заплатить в рублях, если структуры Запада будут закрыты. Он также отметил, что «первый шок» от введенных санкций для российской экономики прошел.

В Кремле также неоднократно подчеркивали, что Запад пытается создать в РФ рукотворный дефолт, однако по факту предпосылок к этому нет, так как у страны есть деньги для обслуживания госдолга.