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Более 500 мирных жителей эвакуированы из промзоны «Азота» в Северодонецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
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В Северодонецке за воскресенье, 26 июня, из промзоны завода «Азот» эвакуированы еще более 500 мирных жителей. Об этом в Telegram сообщила Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) 27 июня.

«Собирались в убежище на три дня, а застряли в нем на четыре месяца»
Корреспондент «Известий» побывал на заводе «Азот», откуда продолжается эвакуация мирных жителей

«В условиях, совсем не пригодных для длительного нахождения в убежище, люди прожили четыре месяца, нацисты не давали возможности покинуть территорию завода, используя мирных жителей в качестве живого щита. Готовить пищу людям приходилось поздно ночью», — рассказали в Народной милиции, подчеркнув, что в настоящее время эвакуированные горожане находятся в безопасности.

Накануне офицер Народной милиции ЛНР Кирилл Генсер сообщил, что около 500 гражданских находятся в убежищах предприятия. В тот же день посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что ранее спасатели вывели с «Азота» в безопасное место около 250 мирных граждан.

25 июня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что Северодонецк взят под полный контроль. В тот же день подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко рассказал, что промзона предприятия «Азот» перешла под контроль военных ЛНР. Он также уточнял, что в отдельных сооружениях завода еще могут укрываться украинские военные. Тогда же стало известно, что с территории «Азота» были эвакуированы 800 мирных жителей.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Операция началась на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных в середине февраля.

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