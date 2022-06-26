Реклама
Прямой эфир
Мир
МИД РФ указал на нежелание Запада рассказывать о своих наемниках на Украине
Мир
Bloomberg сообщило о намерении G7 объявить бессрочную поддержку Украине
Мир
Матвиенко заявила о войне НАТО с Россией руками украинцев
Мир
Турция отказалась подключаться к санкциям против России
Общество
Журналистов доставили на саммит G7 на вертолете из-за протестов
Мир
Главы G7 позавидовали Путину в ходе саммита в Германии
Общество
Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары
Мир
В Лисичанске идет работа над задержанием сотрудников офиса Зеленского
Происшествия
Из опасных зон подтопления в Крыму эвакуировали свыше 120 граждан
Мир
В ЛНР сообщили о 500 оставшихся на заводе «Азот» мирных гражданах
Мир
Посол ЕС назвал недопустимым введение болезненных для Европы санкций
Сюжет:

В ЛНР сообщили о 500 оставшихся на заводе «Азот» мирных гражданах

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Около 500 гражданских до сих порт находятся в убежищах предприятия «Азот» в Северодонецке. Об этом в воскресенье, 26 июня, рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Кирилл Генсер.

Освобожден и обезврежен: как украинские формирования выбили с «Азота»
Северодонецк полностью под контролем ЛНР, союзные войска вошли в Лисичанск и успешно продвигаются в городской черте

«На территории завода «Азот», который находится в Северодонецке, остаются еще мирные жители — порядка 500 человек», — сообщил он «РИА Новости».

Ранее в этот день посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что спасатели вывели с «Азота» в безопасное место около 250 мирных граждан. Полноценной спасательной операции мешают обстрелы со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ), однако отмечается, что люди будут эвакуированы при первой же возможности.

Накануне Мирошник передал сообщение от освобожденных с территории завода «Азот». По их словам, внутри могут находиться еще сотни людей. Количество гражданских, содержавшихся на «Азоте», может быть больше, чем изначально ожидалось, поскольку убежища предприятия не сообщаются между собой и к некоторым помещениям украинские военные не имели доступа.

Тогда же представители Народной милиции ЛНР заверили, что люди, остающиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым.

Кроме того, в субботу стало известно, что промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России.

За день до этого появились сведения об эвакуации 800 мирных жителей с территории химического завода «Азот».

23 июня сообщалось, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022