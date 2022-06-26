В ЛНР сообщили о 500 оставшихся на заводе «Азот» мирных гражданах

Около 500 гражданских до сих порт находятся в убежищах предприятия «Азот» в Северодонецке. Об этом в воскресенье, 26 июня, рассказал офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Кирилл Генсер.

«На территории завода «Азот», который находится в Северодонецке, остаются еще мирные жители — порядка 500 человек», — сообщил он «РИА Новости».

Ранее в этот день посол ЛНР в РФ Родион Мирошник заявил, что спасатели вывели с «Азота» в безопасное место около 250 мирных граждан. Полноценной спасательной операции мешают обстрелы со стороны Вооруженных формирований Украины (ВФУ), однако отмечается, что люди будут эвакуированы при первой же возможности.

Накануне Мирошник передал сообщение от освобожденных с территории завода «Азот». По их словам, внутри могут находиться еще сотни людей. Количество гражданских, содержавшихся на «Азоте», может быть больше, чем изначально ожидалось, поскольку убежища предприятия не сообщаются между собой и к некоторым помещениям украинские военные не имели доступа.

Тогда же представители Народной милиции ЛНР заверили, что люди, остающиеся на территории завода «Азот» в Северодонецке, находятся в безопасности и обеспечены всем необходимым.

Кроме того, в субботу стало известно, что промзона предприятия «Азот» перешла под полный контроль военных ЛНР и России.

За день до этого появились сведения об эвакуации 800 мирных жителей с территории химического завода «Азот».

23 июня сообщалось, что боевики националистического формирования «Айдар» (в отношении участников группировки в РФ возбуждены уголовные дела), которые заняли завод «Азот» в Северодонецке, заявили о готовности сдаться при условии прекращения огня.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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