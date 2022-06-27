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СМИ сообщили о планах Японии расширить санкционные списки против РФ

NHK: Япония планирует внести в санкционные списки еще около 160 физических и юридических РФ
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Фото: Unsplash/Su San Lee
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Правительство Японии планирует расширить комплекс антироссийских санкций и включить туда еще порядка 160 физических и юридических лиц, чья деятельность связана с РФ. Об этом в понедельник, 27 июня, сообщает телеканал NHK.

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«На саммите G7 в Германии премьер-министр [Японии Фумио] Кисида объявил о дополнительных санкциях против России, включая запрет на ввоз российского золота», — отмечается в публикации.

Предложенный список ограничений также предполагает: запрет на предоставление некоторых услуг для России, таких как бухгалтерский учет и траст, замораживание активов около 70 российских физических лиц и введение запрета на экспорт в отношении 90 организаций военного назначения.

Кроме того, Кисида обратился к участникам саммита с призывом не ослаблять давление на РФ и, вместе с тем, следить за стремительным изменением курсов валют и не допустить разрушения экономик из-за инфляции..

7 июня, Токио добавил в санкционный список ряд банков из России и Белоруссии. Так, под рестрикции попали Московский кредитный банк, Россельхозбанк и Белорусский банк развития и реконструкции.

До этого, 9 мая, Япония ввела новые санкции против 71 российской компании, включая концерн по разработке вооружения для противовоздушной и противоракетной обороны «Алмаз-Антей» и корпорацию по производству вооружения «Тактическое ракетное вооружение».

Также под рестрикции попали более 140 человек, среди которых 133 гражданина РФ, в том числе премьер-министр Михаил Мишустин, заместитель секретаря Совета безопасности РФ Рашид Нургалиев и родственники Геннадия Тимченко, остальные — руководители ЛНР и ДНР.

Япония ранее обнародовала несколько пакетов санкций в отношении РФ из-за ситуации вокруг Украины.

5 мая глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что власти Японии сделали всё, чтобы испортить отношения с Россией. По его мнению, в этом виноваты высшие лица страны.

17 июня президент РФ Владимир Путин назвал санкционную кампанию причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.

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