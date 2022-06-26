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Премьер-министр Японии посоветовал G7 не ослаблять давление на Россию

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Фото: REUTERS/Lukas Barth
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В ходе саммита «Большой семерки» (G7) в воскресенье, 26 июня, премьер-министр Японии Фумио Кисида посоветовал лидерам государств союза не ослаблять давление и санкционную политику в отношении России. Его слова передает агентство Kyodo.

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«Мы должны усилить сплоченность ради защиты наших народов от стремительного роста цен», — заявил Кисида.

Он также указал на необходимость стран G7 следить за стремительным изменением курсов валют и не допустить разрушения экономик из-за инфляции.

Саммит стран G7 (Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания и США) начался ранее в этот день в замке в Эльмау вблизи города Гармиш-Партенкирхен на юге Германии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в ходе первого заседания назвал главные проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика: во многих странах темпы экономического роста снижаются, наблюдаются высокая инфляция и нехватка сырья, нарушение цепочек поставок.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что сплоченность Запада является сигналом президенту России Владимиру Путину. Он также ответил на слова американского президента Джо Байдена о якобы желании российского лидера расколоть НАТО и G7.

22 июня Путин заявил о безответственном макроэкономическом курсе стран Запада. Глава государства назвал их действия деструктивными по отношению к бизнесу. Он обратил внимание на такие негативные для экономики явления, как запуск печатного станка, бесконтрольная эмиссия и рост необеспеченного долга.

17 июня Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках началось из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.

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