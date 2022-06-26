Шольц назвал сплоченность Запада «ясным сигналом» Путину

Сохранение сплоченности Запада является «ясным сигналом» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил 26 июня канцлер Германии Олаф Шольц.

«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», — написал он в Twitter, комментируя встречу с президентом США Джо Байденом в замке Эльмау перед началом саммита стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

Саммит «Большой семерки» будет длиться три дня — с 26 по 28 июня. Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в ходе саммита лидеры стран G7 выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию.

Также источник в правительстве Германии сообщил, что лидеры стран G7 обсуждают вопрос установления предельных цен на российскую нефть.

15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что на фоне антироссийских санкций изолированным оказался сам Запад, а не Россия.

До этого, 2 июня, китайская The Global Times отметила, что антироссийская коалиция западных государств в экономической борьбе против Москвы теряет больше, чем могла спрогнозировать, особенно в отношении практических интересов, таких как энергетические ресурсы.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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