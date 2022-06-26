Реклама
Прямой эфир
Мир
На «Азоте» в Северодонецке взяли в плен до 70 боевиков
Общество
На прощание с Шатуновым пришли более 10 тыс. человек
Общество
Гидрометцентр продлил «оранжевый» уровень опасности в Москве из-за жары
Мир
Силы ЛНР добрались до промзоны Лисичанска
Мир
Путин посетит Таджикистан и Туркменистан
Происшествия
На площадку санатория «Аю-Даг» в Алуште сошел сель
Мир
Посол ЕС назвал недопустимым введение болезненных для Европы санкций
Мир
Российские военные отразили попытку ВСУ нанести удары по острову Змеиный
Происшествия
МЧС предупредило о возможном подъеме воды в реках Крыма
Мир
В Испании указали на отсутствие обсуждения вступления Украины в НАТО
Общество
В Санкт-Петербурге детей Донбасса пригласили на яркое шоу и на автодром
Сюжет:

Шольц назвал сплоченность Запада «ясным сигналом» Путину

Канцлер Германии Шольц: сохранение сплоченности Запада является «ясным сигналом» Путину
0
Фото: REUTERS/Johanna Geron
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сохранение сплоченности Запада является «ясным сигналом» президенту РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил 26 июня канцлер Германии Олаф Шольц.

«Санкции наносят ущерб Германии, а не России»
Член комитета бундестага по защите климата и энергетике Штеффен Котре — об иррациональной политике ЕС и невозможности ФРГ отказаться от газа из РФ

«Мы остаемся едиными, мы остаемся вместе. Это наш ясный сигнал президенту Путину», — написал он в Twitter, комментируя встречу с президентом США Джо Байденом в замке Эльмау перед началом саммита стран G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония).

Саммит «Большой семерки» будет длиться три дня — с 26 по 28 июня. Как сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, в ходе саммита лидеры стран G7 выступят с предложениями о новых мерах касаемо давления на Россию.

Также источник в правительстве Германии сообщил, что лидеры стран G7 обсуждают вопрос установления предельных цен на российскую нефть.

15 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила «Известиям», что на фоне антироссийских санкций изолированным оказался сам Запад, а не Россия.

До этого, 2 июня, китайская The Global Times отметила, что антироссийская коалиция западных государств в экономической борьбе против Москвы теряет больше, чем могла спрогнозировать, особенно в отношении практических интересов, таких как энергетические ресурсы.

Страны Запада начали ужесточать санкции против России в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля.

Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022