Президент США Джон Байден считает, что российский лидер Владимир Путин якобы рассчитывал на раскол НАТО и «Группы семи» (G7). Об этом американский лидер заявил 26 июня.

«Путин с самого начала рассчитывал на то, что каким-то образом НАТО и G7 расколются, но этого не произошло и не произойдет», — сказал политик.

Заявление было сделано на встрече с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Это хорошее послание, что мы все смогли остаться едиными, чего, очевидно, Путин не ожидал», — отметил немецкий лидер.

После встречи Байден и Шольц провели переговоры за закрытыми дверями. В Белом доме заявили, что главы государств обсудили ситуацию на Украине, продовольственный кризис и Китай.

2 июня китайская The Global Times отметила, что антироссийская коалиция западных государств в экономической борьбе против Москвы теряет больше, чем могла спрогнозировать, особенно в отношении практических интересов, таких как энергетические ресурсы. Автор статьи указал на то, что некоторые европейские страны столкнутся с серьезными энергетическими трудностями предстоящей зимой.

Уточнялось, что Европа вряд ли сможет выступить единым фронтом, когда речь заходит о санкциях против России, а единство Запада — ущербная концепция.

25 июня источник в правительстве Германии сообщил, что в рамках саммита G7, который пройдет с 26 по 28 июня, будут обсуждаться предельные цены на нефть из РФ. По его словам, стороны находятся на пути достижения решения. В администрации президента США также заявили, что на саммите будут обсуждаться иные меры, касающиеся давления на Россию.

Страны Запада продолжают вводить санкции против РФ, а также Белоруссии на фоне проведения российской спецоперации по защите Донбасса, о которой 24 февраля объявил президент РФ. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе из-за обстрела со стороны украинских военных.

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