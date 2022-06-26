Шольц заявил о беспокойстве G7 макроэкономической ситуацией в мире

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал главные проблемы, с которыми сталкивается мировая экономика. Об этом он рассказал 26 июня в первый день работы саммита «Группы семи» (G7) в Эльмау.

«На первом заседании обсуждалась мировая экономика. Все страны G7 обеспокоены кризисами, которые нам нужно преодолеть: во многих странах темпы экономического роста снижаются, наблюдаются высокая инфляция и нехватка сырья, нарушение цепочек поставок», — сказал глава правительства.

Шольц призвал страны Запада принять вызов и взять на себя общую ответственность. Он также выразил убеждение, что проведение саммита покажет сплоченность «Большой семерки» перед лицом текущих проблем.

Ранее канцлер ФРГ заявил, что сплоченность Запада является сигналом президенту России Владимиру Путину. Он также ответил на слова американского президента Джо Байдена о якобы желании российского лидера расколоть НАТО и G7.

22 июня Путин заявил о безответственном макроэкономическом курсе стран Запада. Глава государства назвал их действия деструктивными по отношению к бизнесу. Он обратил внимание на такие негативные для экономики явления, как запуск печатного станка, бесконтрольная эмиссия и рост необеспеченного долга.

17 июня Путин назвал политику G7 причиной последних событий в мировой экономике. Он напомнил, что резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках начались из-за безответственной макроэкономической политики стран группы. Отдельно российский лидер указал на вину США и Евросоюза в нынешних мировых проблемах и возложил на них ответственность за угрозу мирового голода.