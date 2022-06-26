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Алиханов указал на наличие в ЕС числа бюрократов выше кошмаров Кафки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов в воскресенье, 26 июня, указал на наличие в Еврокомиссии большего числа бюрократов, чем даже в кошмарах немецкоязычного писателя Франца Кафки. Так он высказался в контексте рассуждения о блокаде Калининграда, устроенной европейскими странами.

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«Еврокомиссия просто запуталась. Например, в рублях за газ они тихо платить разрешили, но бумажку по Калининграду не выдали. В ЕК бюрократов больше, чем в кошмарах Франца Кафки, но количество не означает качество (в случае с бюрократами точно не означает), поэтому они, готовя ответы на FAQ, просто облажались. Это я мягко выражаюсь», — написал Алиханов в своем Telegram-канале.

Ранее в этот же день официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в личном Telegram-канале отреагировала на планы Литвы наложить право вето на решение Еврокомиссии разрешить неограниченный транзит российских подсанкционных товаров с большой территории РФ в Калининград. При этом в документе указано, что поставка будет осуществляться через территорию ЕС.

ЕС закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область через Литву.

20 июня глава Евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва действует в соответствии с политикой Европейского союза.

В свою очередь губернатор Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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