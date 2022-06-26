Захарова предложила Брюсселю ответить хоть на один вопрос «без американского суфлера»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в воскресенье, 26 июня, в своем Telegram-канале призвала Брюссель (в городе располагается штаб-квартира Евросоюза (ЕС)) ответить хотя бы на один вопрос «без американского суфлера».

Так она отреагировала на планы Литвы наложить право вето на решение Еврокомиссии разрешить неограниченный транзит российских подсанкционных товаров с большой территории РФ в Калининград. При этом в документе указано, что поставка будет осуществляться через территорию ЕС.

«Так это санкции ЕС, которым должна подчиниться Литва, или Литва диктует ЕС свои правила? Хотя бы на этот один-единственный вопрос Брюссель может нормально ответить? Четко, внятно, без американского суфлера», — написала Захарова.

25 июня президент Литвы Гитанас Науседа призвал государственный истеблишмент незамедлительно начать консультации с Еврокомиссией, чтобы осуществление антироссийских санкций не наносило ущерба интересам Европы, однако при этом было болезненным для России. Он также добавил, что Литва «будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию». При этом о каких-либо «коридорах» не может идти и речи.

ЕС закрыл доступ для российских сухопутных грузоперевозок в апреле текущего года, но тогда запрет не затронул транзит товаров в Калининград. Однако 18 июня в рамках пятого пакета антироссийских санкций был введен запрет на транзит грузов в Калининградскую область через Литву.

20 июня глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что блокады Калининграда якобы нет, а Литва действует в соответствии с политикой ЕС. Он указал, что перевозки пассажиров и товаров между Калининградом и другими регионами России продолжаются. Остановлены только перевозки тех товаров, экспорт, импорт и транзит которых через территорию ЕС запрещен санкциями.

В свою очередь губернатор Калининградской области Антон Алиханов назвал запрет Литвы на транзит незаконным. Он привел несколько абзацев из совместного заявления о расширении ЕС, в которых есть ссылки на международные договоренности, документы, к которым присоединялись и европейское сообщество, и Россия. Он отметил, что в качестве ответной меры на ограничение Литвой транзита может встать вопрос денонсации соглашений России с Евросоюзом.

Запрет на перевозки грузов российским и белорусским транспортом введен в рамках пятого пакета антироссийских санкций стран Запада. Он не распространялся на перевозку медицинских препаратов, продовольствия и автомобильный транспорт, совершающий перевозки в гуманитарных целях.

Ряд стран вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

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