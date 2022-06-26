Дети из Мариуполя поделились эмоциями после праздника «Алые паруса»

Дети Мариуполя остались под большим впечатлением от праздника «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Недавние школьники рассказали, что были тронуты теплым приемом, который им был оказан.

«Когда мы зашли в фан-зону, все начали радоваться, что Мариуполь приехал. Было приятно, все встречали нас, махали нам, улыбались, сердечки показывали», — сказала одна из девушек.

Она призналась, что ее особенно впечатлили салют, а также проход корабля, который дети из ДНР наблюдали с удобной точки.

«Фейерверки были просто волшебные, все загадали желания. Только звук от фейерверков многих напугал — воспоминания с Мариуполя... Мы все танцевали, радовались. У нас была точка, где корабль проплыл так красивенько», — рассказала девушка.

Для двух выпускниц праздник «Алые паруса» стал самым красочным событием в их жизни.

«Ни разу в жизни не видела такого. Салют шикарнейший. Я до сих пор пересматриваю и удивляюсь. Правда, мы могли увидеть это все своими глазами?» — удивлена одна из подруг.

«Такой красивый вид был. Мы были восхищены этой красотой, но вот правда, очень понравилось», — призналась другая.

Бриг «Россия» с алыми парусами прошел перед бывшими школьниками на главном празднике выпускников в Санкт-Петербурге в ночь на субботу, 25 мая. Он прошел через Дворцовый мост, вдоль всей Дворцовой набережной и развернулся перед Троицким мостом.

Школьники Мариуполя также приняли участие в празднике выпускников. Для них был организован эффектный проход корабля с алыми парусами.

Как рассказал глава городской администрации Константин Иващенко «Известиям», праздник выпускников «Алые паруса» укрепил отношения между Мариуполем и Санкт-Петербургом, которые недавно стали городами-побратимами.

Шоу стартовало вечером в пятницу на Дворцовой площади. На открытии «Алых парусов» губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов обратился к выпускникам из Донбасса и Мариуполя. В общей сложности к торжествам в Северной столице присоединились более 65 тыс. выпускников, в том числе 400 из других регионов, включая освобожденные территории Донецкой и Луганской народных республик.

В течение полутора часов до начала официальной части выпускников развлекали молодые исполнители и коллективы, отобранные на кастинге, с с наступлением темноты на сцену вышли уже всем известные звезды эстрады. В завершение концерта состоялся 20-минутный салют.

Впервые «Алые паруса» проводили в 1968 году. В 1990-х праздник не отмечали, а в 2005-м торжество возродили АО «АБ «Россия», «Пятый канал» и правительство Санкт-Петербурга.

В прошлом году из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с коронавирусом, участниками мероприятия стали только выпускники.

Тем не менее это не помешало проекту завоевать несколько наград. Например, 23 сентября праздник выпускников «Алые паруса» стал победителем премии комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга в номинации «События и праздники».

Кроме того, шоу завоевало четыре золотые награды и одну серебряную на престижном конкурсе Global Eventex Awards, который считается «Оскаром» ивент-индустрии.