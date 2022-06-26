Сбежавшие из Северодонецка наемники бросили в городе оружие

Наемники из Франции, Польши, Германии и США бежали ночью из Северодонецка, бросая оружие. Об этом в воскресенье, 26 июня, рассказал помощник главы МВД Луганской Народной Республик (ЛНР) Виталий Киселев.

«Наемники оттуда бежали. Бежали так быстро, что побросали все основное вооружение и на себе несли только то, что они могли, с чем они не могли переправиться. Переправлялись только ночью, группами по два-три человека. Это сведения одного из военнопленных, он им там показывал дорогу», — цитирует его ТАСС.

Киселев указал, что наемники и украинские боевики «ушли в Лисачанск».

Он также рассказал, что промзона Северодонецка в настоящее время еще полностью не зачищена. По его словам, там еще находятся добровольческий батальон патрульной службы полиции особого назначения в составе МВД Украины — «Луганск-1» — и силы территориальной обороны ВС Украины.

«Количество чуть больше тысячи человек. Надеемся, что в ближайшие три-четыре дня завершится все-таки эта эпопея с этими преступниками», — добавил Киселев.

25 июня Северодонецк был взят под полный контроль ЛНР. В тот же день подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко доложил о полном переходе промзоны предприятия «Азот» под контроль военных республики.

Тогда с территории предприятия были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь.

24 июня стало известно, что войска вооруженных сил Украины и национальной гвардии получили приказ покинуть Северодонецк. Находившийся с боевиками украинский журналист Юрий Бутусов подтвердил факт отступления.

16 июня вырвавшиеся из бомбоубежища «Азота» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на предприятии. По словам одной из женщин, иностранные наемники не разрешали мирным жителям выходить из убежища, аргументируя это тем, что снаружи якобы опасно, потому что «идет зачистка».

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».