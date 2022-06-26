Освобожденный с «Азота» рассказал об иностранных наемниках на заводе

В бомбоубежищах завода «Азот» в Северодонецке скрывались иностранные наемники. Об этом в субботу, 25 июня, корреспонденту «Известий» сообщил один из мирных жителей, которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) удерживали на промзоне в заложниках.

«Иностранная речь была. У нас узел связи есть. И туда заскочили наемники. На английском языке разговаривали. Требовали: где они находятся, где им спрятаться», — рассказал сотрудник предприятия.

По его словам, наемники дежурили на этажах. ВСУ расставили танки вдоль здания и никого не отпускали, заявляя, «что нечего было оставаться».

Ранее, 16 июня, вырвавшиеся из бомбоубежища химзавода «Азот» мирные жители рассказали об иностранных наемниках на предприятии. По словам одной из женщин, иностранные наемники не разрешали мирным жителям выходить из убежища, аргументируя это тем, что снаружи якобы опасно, потому что «идет зачистка».

Между тем подполковник народной милиции ЛНР Андрей Марочко 25 июня доложил о полном переходе промзоны предприятия «Азот» под контроль военных республики.

Ранее в этот день с территории химического завода «Азот» были эвакуированы 800 мирных жителей. Они поблагодарили военных России и ЛНР за помощь. В этот же день стало известно, что украинские боевики на территории завода намеренно подожгли одно из зданий, в подвале которого находились 40 мирных граждан. Сейчас все они спасены и ждут эвакуации.

Накануне войска ВСУ и национальной гвардии получили приказ покинуть Северодонецк, заявил глава подконтрольной украинской стороне администрации Луганской области Сергей Гайдай. Находившийся с боевиками украинский журналист Юрий Бутусов подтвердил факт отступления.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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