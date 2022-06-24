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Украинские войска выпустили по ЛНР три ракеты «Точка-У» за ночь

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Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
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Украинские военные в ночь на 24 июня обстреляли ракетами «Точка-У» город Стаханов, а также поселки Брянка и Тепличное. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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«Со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксирован обстрел: 01:00 с направления н.п. Артемовск по н.п. Стаханов, 01:10 с направления Артемовск по н.п. Брянка, 02:55 с направления н.п. Артемовск по н.п. Тепличное с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее, 21 июня, сообщалось, что в одном из разрушенных домостроений города Красный Луч в ЛНР обнаружены останки трех мирных жителей, погибших в результате обстрела украинскими боевиками с использованием ракетного комплекса «Точка-У».

В этот же день корреспондент «Известий» показал последствия обстрелов Кременной и Рубежного в ЛНР ракетами «Точка-У».

Накануне украинские военные выпустили ракеты комплекса «Точка-У» по населенным пунктам Зимогорье и Стаханов в ЛНР.

До этого, 16 июня, сообщалось, что в результате четырех обстрелов со стороны украинских националистов по населенным пунктам Стаханов, Криничное и Троицкое погибли восемь человек и ранены 15.

Уточнялось, что в Стаханове также повреждены 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, детский сад «Колокольчик» и супермаркет «Абсолют».

Кроме того, 16 июня корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что небольшие города Рубежное и Кременная живут в режиме «ни войны, ни мира». Кременную российские войска взяли почти без боя, но сейчас украинские боевики делают всё, чтобы превратить жизнь местных жителей в ад. Мирные жители рассказывают, что Кременную обстреливают почти каждый день.

Накануне стало известно о шести погибших мирных жителях города Стаханова после обстрела со стороны боевиков Украины. Вечером того же дня киевские силовики обстреляли Стаханов и Криничное из «Урагана». Позднее сообщалось, что подросток, получивший ранение при обстреле Стаханова, умер в больнице.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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