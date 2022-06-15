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Раненный при обстреле ВСУ города Стаханов подросток скончался

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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Подросток, раненный при обстреле вооруженными силами Украины (ВСУ) населенного пункта Стаханов, умер в больнице. Об этом 15 июня сообщили журналистам в штабе Луганской Народной Республики (ЛНР).

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«Один из несовершеннолетних, пострадавших при обстреле Стаханова, скончался в больнице», — цитирует представителя штаба сайт «Луганскинформцентр».

Днем в среду киевские силовики обстреляли Стаханов и Криничное из установки реактивной системы залпового огня «Ураган», погибли трое мирных жителей.

Также в среду военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин снял работу противовоздушной обороны (ПВО) под городом Стаханов. На представленных кадрах в небе видны следы применения средств ПВО.

12 июня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в Стаханове в результате обстрела были повреждены детский сад, 11 многоквартирных жилых домов и семь частных домостроений.

9 июня в результате украинского удара по городу были повреждены медицинский и педагогический колледжи с общежитием, промышленно-экономический техникум, стадион «Победа», городской парк «Горняк», административное здание ГУВД МВД, заведение общественного питания и газопровод низкого давления.

Обстрел велся из реактивных систем залпового огня «Ураган» снарядами фугасного и кассетного типов.

В тот же день сообщалось, что центральная городская больница Стаханова разрушена из-за обстрела с украинской стороны.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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