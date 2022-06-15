Трое мирных жителей погибли при обстреле ВСУ Стаханова и Криничного

При обстреле украинскими войсками Стаханова и Криничного погибли трое мирных жителей. Об этом в среду, 15 июня, сообщает штаб обороны Луганской Народной Республики.

«В 16:40 со стороны вооруженных формирований Украины совершен обстрел города Стаханов. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, погибли двое. Ранены шесть мирных граждан, из них двое — дети», — цитирует штаб «Луганский информационный центр».

Также сообщается, что один мирный житель погиб при обстреле Криничного.

12 июня представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что в Стаханове в результате обстрела были повреждены детский сад, 11 многоквартирных жилых домов и семь частых домостроений.

9 июня в результате удара вооруженных сил Украины по Стаханову были повреждены медицинский и педагогический колледжи с общежитием, промышленно-экономический техникум, стадион «Победа» и городской парк «Горняк». В тот же день сообщалось, что центральная городская больница Стаханова разрушена из-за обстрела с украинской стороны. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что число погибших в результате удара украинских военных по городу увеличилось до 13 человек.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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