Число погибших при обстреле города Стаханова со стороны боевиков Украины увеличилось до шести. Об этом в среду, 15 июня, сообщило агентство «Луганский информационный центр» (ЛИЦ) со ссылкой на администрацию города.

«В результате обстрела, по предварительной информации, трое мирных жителей скончались на месте, среди них парень 17 лет. Еще трое скончались в больнице», — говорится в сообщении.

Вечером в среду киевские силовики обстреляли Стаханов и Криничное Луганской Народной Республики (ЛНР) из установки реактивной системы залпового огня «Ураган». Позднее стало известно, что подросток, получивший ранение при обстреле Стаханова, умер в больнице.

Также в среду военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин снял работу противовоздушной обороны (ПВО) под Стахановом. На представленных кадрах в небе видны следы применения средств ПВО.

В этом месяце Стаханов несколько раз подвергался обстрелу со стороны украинских боевиков. Так, 12 июня в результате удара ВСУ были повреждены детский сад, 11 многоквартирных жилых домов и семь частных домостроений.

До этого город был обстрелян 9 июня. Были повреждены медицинский и педагогический колледжи с общежитием, промышленно-экономический техникум, стадион «Победа», городской парк «Горняк» и центральная городская больница. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что число погибших тогда составило 13 человек.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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