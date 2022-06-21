Появились кадры с места обстрела ВСУ двух городов в ЛНР «Точками-У»

Украинские боевики обстреляли Кременную и Рубежное в Луганской Народной Республике (ЛНР) ракетами «Точка-У». Последствия показал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

Отмечается, что съемочной группе удалось зафиксировать осколки от снарядов. При этом ракеты не смогли поразить цели, как планировали Вооруженные силы Украины (ВСУ), потому что были сбиты российской системой противовоздушной обороны (ПВО).

«Вот опять над нашей головой сработало ПВО, в небе мы видим белое облачко. Хозяева этого дома уже по привычке зашли под навес, потому что ожидают, что что-то сверху упадет», — сказал корреспондент.

По данным представителя Народной милиции (НМ) ЛНР, 19 июня в 4:30 были выпущены ракеты ПВО, которые сбили летательные объекты ВСУ.

«Их обломки попадали по всей территории Кременной. Данные обломки можно наблюдать по городу. Слава нашим ПВО, что мы пресекли их полеты и приземлили», — рассказал боец НМ ЛНР.

Местные жители указали на то, что весь населенный пункт усеян осколками. По их словам, они отличаются от тех, которые прилетали со стороны ВСУ ранее.

20 июня украинские военные выпустили ракеты комплекса «Точка-У» по населенным пунктам Зимогорье и Стаханов в ЛНР.

Ранее, 17 июня, корреспондент «Известий» показал последствия украинских обстрелов Стаханова в ЛНР. На кадрах видна воронка от взрыва и хвостовая часть тактической кассетной ракеты «Точка-У», которую националисты применили против мирных жителей.

Накануне представительство ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате четырех обстрелов со стороны украинских националистов по населенным пунктам Стаханов, Криничное и Троицкое погибли восемь человек и ранены 15.

Уточнялось, что в Стаханове также повреждены 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, детский сад «Колокольчик» и супермаркет «Абсолют».

Кроме того, 16 июня, корреспондент «Известий» Станислав Григорьев рассказал, что небольшие города Рубежное и Кременная живут в режиме «ни войны, ни мира». Кременную российские войска взяли почти без боя, но сейчас украинские боевики делают всё, чтобы превратить жизнь местных жителей в ад. Мирные жители рассказывают, что Кременную обстреливают почти каждый день. А военные НМ ЛНР указывают место, откуда прилетают снаряды.

До этого, 15 июня, стало известно о шести погибших мирных жителях города Стаханова после обстрела со стороны боевиков Украины. Вечером того же дня киевские силовики обстреляли Стаханов и Криничное из «Урагана». Позднее стало известно, что подросток, получивший ранение при обстреле Стаханова, умер в больнице.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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