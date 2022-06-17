«Известия» показали последствия украинских обстрелов Стаханова в ЛНР

Украинские боевики, несмотря на крупные потери, продолжают обстрелы городов Донбасса, где нет никаких военных объектов. Последствия увидел корреспондент «Известий» Ярослав Богат.

Вот, например, воронка от взрыва и хвостовая часть тактической кассетной ракеты «Точка-У», именно ее националисты применили против мирных жителей Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР).

«Почти каждый день идет обстрел со стороны армии Украины. Которые «Ураганами» накрывают наш город. Естественно, идут разрушения многоэтажных домов, частного сектора, газопроводов, энергообеспечения, водоводов», — сообщил глава администрации Стаханова Сергей Жевлаков.

Часть этого дома просто снесло. В уцелевших комнатах жить невозможно. Сейчас люди помогают хозяевам разбирать завалы, чтобы спасти хоть что-нибудь ценное.

У Натальи Гречишкиной здесь жили родственники. Дочери в момент обстрела дома не было. Ранены ее муж и сын.

«Мы уже знаем, что это такое, мы на передовой восемь лет живем», — пояснила женщина.

Разрушения есть почти у всех зданий по этой городской улице. У кого-то рухнули стены, кому-то ударной волной сорвало крышу и выбило окна. Разрушены коммуникации. Многим семьям, в том числе с детьми, больше негде жить.

Всего в Стаханове украинские боевики обстреляли порядка шести улиц, попав в самые оживленные районы.

А вот сюда, показывает журналист, били уже «Ураганом» с кассетными боеприпасами. Удары наносились по магазину в обычном жилом квартале. Место здесь оживленное, потому что дальше идет торговля продуктами. Здесь постоянно есть люди, и вот воронка от одного из снарядов. В момент попадания здесь проходило два человека, они погибли на месте.

«Мы товар носили, побежали прятаться, и мальчик с нам побежал. Там женщину ранило, шевелилась, а мужчина уже мертвый был», — рассказала продавец магазина детских товаров Ольга.

Украинские военные выпустили 22 реактивных снаряда. Те осколки, что не остановили стены многоэтажек, пробивали стекла и мебель.

Сейчас выбитые окна приходится закрывать полиэтиленом, некоторые разрушенные дома в частном секторе восстановить вовсе не получится. Местные жители утверждают, подобные обстрелы для них стали уже обыденностью. При этом бросать свои дома они не собираются, многим просто некуда идти.

Ранее, 16 июня, представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) сообщили, что в результате четырех обстрелов со стороны украинских националистов по населенным пунктам Стаханов, Криничное и Троицкое погибли восемь человек и ранены 15.

В СЦКК добавили, что в Стаханове также повреждены 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, детский сад «Колокольчик» и супермаркет «Абсолют».

15 июня сообщалось о шести погибших мирных жителях города Стаханова после обстрела со стороны боевиков Украины. Вечером того же дня киевские силовики обстреляли Стаханов и Криничное из «Урагана». Позднее стало известно, что подросток, получивший ранение при обстреле Стаханова, умер в больнице.

12 июня в результате удара по городу были повреждены детский сад, 11 многоквартирных жилых домов и семь частных домостроений.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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