«Известия» рассказали о жизни жителей Кременной под обстрелами националистов

Небольшие города Рубежное и Кременная живут в режиме «ни войны, ни мира». Кременную российские войска взяли почти без боя, но сейчас украинские боевики делают всё, чтобы превратить жизнь местных жителей в ад. В городе 16 июня побывал корреспондент «Известий» Станислав Григорьев.

«Первый выстрел пришелся на дом на пятиэтажный. Я как раз ехал от отца, меня оглушило, я добрался домой, за шкирку детвору и жену — и в подвал!» — рассказывает местный житель Максим Мерзленко.

Максим говорит, что Кременную обстреливают почти каждый день. А военные Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) указывают место, откуда прилетают снаряды.

«Из-за террикона выходит танк на возвышенность, и они стреляют по городу!» — описывает «стратегию» противника командир НМ ЛНР с позывным Француз.

Именно в Кременной украинские боевики при отступлении уничтожили склад с 40 т гуманитарной помощи, которую якобы приготовили для помощи мирному населению. Они же заминировали административные здания, замуровав сотни килограммов взрывчатки в стены. Один из зарядов сработал через несколько дней. И счет раненым мирным жителям пошел на десятки.

Теперь националисты пытаются дотянуться до Кременной с ближайшей господствующей высоты. Стреляют то из танка, то из «Града», то из пушек. Но город всеми силами старается выжить. В нем действуют волонтеры, которые даже с угрозой для собственной жизни, но пытаются хоть немного облегчить жизнь местных.

14 июня представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня рассказало, что за минувшие сутки украинские войска три раза обстреляли населенные пункты региона. Удары наносились по Золотому-5, Кременной и Красному Лучу.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».