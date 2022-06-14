Украинские войска за сутки три раза обстреляли ЛНР

За минувшие сутки украинские войска три раза обстреляли три населенных пункта Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксировано три обстрела по населенным пунктам: Золотое-5, Кременная и Красный Луч, в ходе которых применялись тактический ракетный комплекс «Точка-У» (1 ракета), реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град» (20 снарядов) и минометы калибра 120 мм (6 мин)», — говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

Днем ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны ЛНР сбили над Красный Лучом украинскую кассетную ракету «Точка У».

Также в понедельник жители Попасной рассказали корреспонденту «Известий», что украинские войска используют при обстрелах населенных пунктов кассетные боеприпасы с металлическими дротиками (флешеттами).

12 июня в Стаханове в результате обстрела со стороны украинских боевиков было повреждено несколько 11 многоквартирных жилых домов, семь частных домостроений и детский садик.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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