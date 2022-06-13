ВСУ обстреляли мирных жителей Попасной снарядами с дротиками

Жители Попасной в Луганской Народной Республике (ЛНР) рассказали корреспонденту «Известий» Станиславу Григорьеву, что вооруженные силы Украины (ВСУ) используют при обстрелах населенных пунктов кассетные боеприпасы с металлическими дротиками (флешеттами). Видео есть в распоряжении «Известий».

В одном снаряде может находиться до тысячи флешетт, попадание каждой может оказать смертельным.

«Гвоздики такие железные. По нам (стреляют)», — рассказала местная жительница.

По ее словам, ВСУ расценивают гражданских как живую силу противника. Снаряды выпускают по дорогам, после чего кассеты разрываются и дротики разлетаются по крышам и стенам строений.

«Слышно было по щебенке, по крышам, по асфальту», — отметила женщина.

13 июня ВСУ обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град». Также в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что массивные обстрелы Донецка, включая центр города, начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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