Подразделения Вооруженных сил Украины обстреляли Донецк из реактивных систем залпового огня «Град», выпустив 10 снарядов. Об этом 13 июня сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины. — Ред.) по направлению города Донецк (Киевский, Куйбышевский районы): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день украинские боевики открыли огонь из «Градов» по Кировскому району Донецка, было выпущено 20 ракет.

Также в понедельник заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что массивные обстрелы Донецка, включая центр города, начались после того, как Киев стал получать тяжелое вооружение из западных стран. По его словам, таких «варварских» обстрелов не было в 2014, 2015 и 2016 годах. Басурин отметил, что за последние десять дней Донецк обстреливался с применением артиллерии калибра 155 мм, а также реактивных систем залпового огня «Смерч» и «Град».

10 июня в результате обстрела Донецка погибла женщина.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Киевские власти с 2014 года проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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