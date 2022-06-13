Еврокомиссия признала необходимость диалога с Россией. Спецоперация 13 июня. Онлайн-трансляция

Текстовая трансляция



Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК. Кроме того, район был накрыт 5 ракетами из РСЗО "Град".



Целью анонсированного визита Макрона, Шольца и Драги в Киев 16 июня может стать вопрос разминирования портов и разблокирования зерновых коридоров.



Глава Святогорска Владимир Бандура по предложению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина согласился возглавить администрацию города после его освобождения войсками РФ и ДНР, сообщает ТАСС.



Российские ударные беспилотники "Иноходец" и "Альтиус" необходимо совместить с противокорабельными ракетами, сообщил вице-премьер Борисов в интервью РБК.



Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города со стороны украинских войск произошло возгорание газопровода, также повреждено здание больницы, передает РИА Новости.



Российские средства ПВО сбили за сутки сбили восемь украинских беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2" в районе Луганска, рассказал представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.



Число погибших мирных жителей Донецкой Народной Республики в последнее время превысило потери среди военных, рассказал Эдуард Басурин. В последние дни ВСУ наносят удары, в том числе и из РСЗО, по тем районам Донецка, которые раньше не подвергались обстрелам, передаёт РИА Новости.



Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о попытке организовать эвакуацию с химкомбината "Азот" в Северодонецке, где находятся 500 местных жителей.



Вице-премьер Борисов заявил, что российская промышленность будет наращивать производство авиационных беспилотников, передает РБК. Чиновник отметил, что Россия динамично развивается в этом направлении и имеет практически все типажи беспилотных средств.



За 117 дней эскалации украинские войска обстреляли территорию ДНР 4289 раз, 168 мирных жителей, из которых девять детей, в результате обстрелов погибли. Число пострадавших составило 2212 человек, подытожило представительство ДНР в СЦКК.



За минувшие сутки на территорию Румынии попали около 4,4 тысячи беженцев с Украины, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу румнынской погранполиции.



Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за истекшие сутки ликвидировали 35 украинских силовиков и несколько единиц техники. В свою очередь, НМ ЛНР отчиталась об уничтожении 33 бойцов украинских подразделений.



Кроме того, Басурин заявил, что украинские военнослужащие лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться. "Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть", - сказал замначальника управления Народной милиции ДНР.



МВД Белоруссии сообщило, что около 200 граждан страны состоят в националистических формированиях Украины.



Замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что освобождение Николаева и Одессы от украинских националистов "является вопросом времени".



Варварские обстрелы Донецка, включая центр города, начались после того, как западные страны начали поставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.



Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев 16 июня, сообщает газета La Stampa.



Мирошник также заявил, что многочисленные возгорания на территории северодонецкого завода "Азот" - это уничтоженная техника ВСУ, которая вела обстрелы Северодонецка.



Штурм Лисичанска, последнего подконтрольного Киеву крупного города Луганской Народной Республики, будет идти одновременно с Северском в ДНР, "это вопрос короткого времени", заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Штурм двух городов одновременно должен обеспечить, чтобы из образующегося котла никто не смог уйти в сторону Славянска.



Москва приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине и поддерживает честный и доверительный диалог по ряду тем. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов, сообщает РИА Новости.



Девочка-подросток пострадала в результате обстрела украинскими войсками Докучаевска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Украинские войска выпустили по городу пять ракет из РСЗО "Град".



Россия на сегодняшний день имеет в наличии практически все типы беспилотников военного назначения, но с опозданием занялась их внедрением в войска. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.



Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками будут обнулены. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости. Ранее аналогичное решение было принято в Херсонской области.



Следственный комитет России расследует взрыв возле здания ГУ МВД по Запорожской области в Мелитополе, сообщили в СК.



Успехи армии России в спецоперации на Украине «вызывают разочарование», заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, последние события на фронте показывают, что шансы «нанести поражение России» исключительно низки, а украинцы не в состоянии удержать «линию соприкосновения».



Евросоюз (ЕС) должен приложить усилия для поддержания диалога с Москвой, поскольку рано или поздно Западу предстоит уживаться с Россией. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.