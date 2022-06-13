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Еврокомиссия признала необходимость диалога с Россией. Спецоперация 13 июня. Онлайн-трансляция

Евросоюз (ЕС) должен приложить усилия для поддержания диалога с Москвой, поскольку рано или поздно Западу предстоит уживаться с Россией, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Фото: РИА Новости
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Текстовая трансляция
Сегодня, 12:34
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщает представительство ДНР в СЦКК. Кроме того, район был накрыт 5 ракетами из РСЗО "Град".
Сегодня, 12:28
Целью анонсированного визита Макрона, Шольца и Драги в Киев 16 июня может стать вопрос разминирования портов и разблокирования зерновых коридоров.
Сегодня, 12:26
Глава Святогорска Владимир Бандура по предложению главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина согласился возглавить администрацию города после его освобождения войсками РФ и ДНР, сообщает ТАСС.
Сегодня, 12:13
Российские ударные беспилотники "Иноходец" и "Альтиус" необходимо совместить с противокорабельными ракетами, сообщил вице-премьер Борисов в интервью РБК.
Сегодня, 12:03
Мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что из-за обстрела Киевского района города со стороны украинских войск произошло возгорание газопровода, также повреждено здание больницы, передает РИА Новости.
Сегодня, 11:51
Российские средства ПВО сбили за сутки сбили восемь украинских беспилотников, в том числе "Байрактар ТБ-2" в районе Луганска, рассказал представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Сегодня, 11:42
Число погибших мирных жителей Донецкой Народной Республики в последнее время превысило потери среди военных, рассказал Эдуард Басурин. В последние дни ВСУ наносят удары, в том числе и из РСЗО, по тем районам Донецка, которые раньше не подвергались обстрелам, передаёт РИА Новости.
Сегодня, 11:27
Назначенный Киевом глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил о попытке организовать эвакуацию с химкомбината "Азот" в Северодонецке, где находятся 500 местных жителей.
Сегодня, 11:15
Вице-премьер Борисов заявил, что российская промышленность будет наращивать производство авиационных беспилотников, передает РБК. Чиновник отметил, что Россия динамично развивается в этом направлении и имеет практически все типажи беспилотных средств.
Сегодня, 11:03
За 117 дней эскалации украинские войска обстреляли территорию ДНР 4289 раз, 168 мирных жителей, из которых девять детей, в результате обстрелов погибли. Число пострадавших составило 2212 человек, подытожило представительство ДНР в СЦКК.
Сегодня, 10:59
За минувшие сутки на территорию Румынии попали около 4,4 тысячи беженцев с Украины, передаёт РИА Новости со ссылкой на пресс-службу румнынской погранполиции.
Сегодня, 10:46
Народная милиция Донецкой Народной Республики заявила, что ее силы совместно с ВС РФ за истекшие сутки ликвидировали 35 украинских силовиков и несколько единиц техники. В свою очередь, НМ ЛНР отчиталась об уничтожении 33 бойцов украинских подразделений.
Сегодня, 10:05
Кроме того, Басурин заявил, что украинские военнослужащие лишились возможности покинуть Северодонецк и могут сдаться. "Те украинские воинские подразделения, которые там находятся, остались навсегда. У них два варианта: или последовать примеру своих сослуживцев и сдаться, или умереть", - сказал замначальника управления Народной милиции ДНР.
Сегодня, 09:54
МВД Белоруссии сообщило, что около 200 граждан страны состоят в националистических формированиях Украины.
Сегодня, 09:45
Замглавы Херсонской ВГА Кирилл Стремоусов заявил, что освобождение Николаева и Одессы от украинских националистов "является вопросом времени".
Сегодня, 09:44
Варварские обстрелы Донецка, включая центр города, начались после того, как западные страны начали поставлять Украине тяжелое вооружение. Об этом заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Сегодня, 09:25
Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон планируют совершить совместный визит в Киев 16 июня, сообщает газета La Stampa.
Сегодня, 09:16
Мирошник также заявил, что многочисленные возгорания на территории северодонецкого завода "Азот" - это уничтоженная техника ВСУ, которая вела обстрелы Северодонецка.
Сегодня, 09:09
Штурм Лисичанска, последнего подконтрольного Киеву крупного города Луганской Народной Республики, будет идти одновременно с Северском в ДНР, "это вопрос короткого времени", заявил посол ЛНР в РФ Родион Мирошник. Штурм двух городов одновременно должен обеспечить, чтобы из образующегося котла никто не смог уйти в сторону Славянска.
Сегодня, 09:06
Москва приветствует посреднические усилия Ватикана в конфликте на Украине и поддерживает честный и доверительный диалог по ряду тем. Об этом заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Алексей Парамонов, сообщает РИА Новости.
Сегодня, 08:57
Девочка-подросток пострадала в результате обстрела украинскими войсками Докучаевска, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. Украинские войска выпустили по городу пять ракет из РСЗО "Град".
Сегодня, 08:56
Россия на сегодняшний день имеет в наличии практически все типы беспилотников военного назначения, но с опозданием занялась их внедрением в войска. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов, курирующий оборонно-промышленный комплекс.
Сегодня, 08:39
Кредиты жителей Запорожской области перед украинскими банками будут обнулены. Об этом сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости. Ранее аналогичное решение было принято в Херсонской области.
Сегодня, 08:36
Следственный комитет России расследует взрыв возле здания ГУ МВД по Запорожской области в Мелитополе, сообщили в СК.
Сегодня, 08:35
Успехи армии России в спецоперации на Украине «вызывают разочарование», заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис. По его словам, последние события на фронте показывают, что шансы «нанести поражение России» исключительно низки, а украинцы не в состоянии удержать «линию соприкосновения».
Сегодня, 08:31
Евросоюз (ЕС) должен приложить усилия для поддержания диалога с Москвой, поскольку рано или поздно Западу предстоит уживаться с Россией. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Сегодня, 08:31
Из-за высоких потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ) Киев отправляет на фронт необученных молодых солдат, которые затем погибают в боях. Об этом 12 июня сообщил министр обороны страны Алексей Резников.
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