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В ООН осудили обстрел роддома. Спецоперация 14 июня. Онлайн-трансляция

Эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР, главные новости Украины и мира — в обновляемом материале «Известий».
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Продолжается специальная военная операция России на Украине. В Донецке артиллерийский снаряд попал на крышу роддома. В результате рожениц эвакуировали в подвал, жертв удалось избежать. На территории «Азовстали» регулярно находят бойцов «Азова», не сдавшихся в плен. А тем временем Еврокомиссия планирует порекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз. Важные и оперативные новости Украины и мира, эксклюзивные репортажи из ДНР и ЛНР — в онлайн-трансляции «Известий».

Текстовая трансляция
Сегодня, 09:32
В Херсонской области отстранят чиновников, саботирующих работу на местах, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.
Сегодня, 09:31
Гуманитарный конвой МЧС РФ доставил в Луганск около 173 тонн продуктов, сообщили в ЛНР.
Сегодня, 09:30
Сегодня, 09:29
За сутки границу РФ в Ростовской области пересекли более 13,5 тыс. жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.
Сегодня, 09:03
Украинская группировка под Донецком насчитывает более 14 тыс. человек, включая силы ВСУ, иностранных наемников, боевиков националистических батальонов «Айдар» и «Донбасс», сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.
Сегодня, 08:57
Казахстан рассматривает замену украинских медикаментов препаратами из Индии и России, сообщила министр здравоохранения страны Ажар Гиният.
Сегодня, 08:55
Сегодня, 08:54
Более 9 тысяч жителей Украины пересекли границу с Молдавией за сутки, отмечается на официальном сайте пограничной службы республики.
Сегодня, 08:52
Сегодня, 08:47
Пятеро мирных жителей погибли, ещt 35 пострадали в результате обстрелов территории ДНР за прошлые сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
Сегодня, 08:38
Украине больше нужна практическая помощь, чем статус кандидата в ЕС, который может породить «ложные ожидания», считает премьер-министр Португалии Антониу Кошта.
Сегодня, 08:11
Представитель генсека ООН назвал обстрел роддома в Донецке нарушением международного права.
Сегодня, 08:08
Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, контроль над всей ее изначальной территорией будет восстановлен, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.
Сегодня, 08:07
Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.
Сегодня, 08:06
Продукцию, произведенную в Запорожской области, начали сертифицировать как выпущенную в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Российской Федерации, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Сегодня, 08:02
В ДНР запросили у России дополнительные союзнические силы, об этом заявил глава республики Денис Пушилин.
Сегодня, 07:57
На территории «Азовстали» регулярно находят бойцов «Азова», не сдавшихся в плен 20 мая, заявил ТАСС источник в силовых структурах
Сегодня, 07:55
Украинские войска обстреляли 3 населенных пункта, в том числе 10 ракет из «Града» и 13 снарядов калибра 152 и 122 миллиметра, заявили в ДНР
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Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

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Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022