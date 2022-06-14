В ООН осудили обстрел роддома. Спецоперация 14 июня. Онлайн-трансляция

Текстовая трансляция



В Херсонской области отстранят чиновников, саботирующих работу на местах, заявил заместитель главы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов.



Гуманитарный конвой МЧС РФ доставил в Луганск около 173 тонн продуктов, сообщили в ЛНР.







За сутки границу РФ в Ростовской области пересекли более 13,5 тыс. жителей Донбасса, сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по региону.



Украинская группировка под Донецком насчитывает более 14 тыс. человек, включая силы ВСУ, иностранных наемников, боевиков националистических батальонов «Айдар» и «Донбасс», сообщил во вторник ТАСС источник в силовых структурах.



Казахстан рассматривает замену украинских медикаментов препаратами из Индии и России, сообщила министр здравоохранения страны Ажар Гиният.







Более 9 тысяч жителей Украины пересекли границу с Молдавией за сутки, отмечается на официальном сайте пограничной службы республики.







Пятеро мирных жителей погибли, ещt 35 пострадали в результате обстрелов территории ДНР за прошлые сутки, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.



Украине больше нужна практическая помощь, чем статус кандидата в ЕС, который может породить «ложные ожидания», считает премьер-министр Португалии Антониу Кошта.



Представитель генсека ООН назвал обстрел роддома в Донецке нарушением международного права.



Запорожскую область полностью освободят от украинских националистов, контроль над всей ее изначальной территорией будет восстановлен, заявил РИА Новости член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов.



Еврокомиссия примет решение рекомендовать предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, пишет газета Politico со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений.



Продукцию, произведенную в Запорожской области, начали сертифицировать как выпущенную в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Российской Федерации, сообщил ТАСС член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.



В ДНР запросили у России дополнительные союзнические силы, об этом заявил глава республики Денис Пушилин.



На территории «Азовстали» регулярно находят бойцов «Азова», не сдавшихся в плен 20 мая, заявил ТАСС источник в силовых структурах