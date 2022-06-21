В ЛНР заявили об ударе ВСУ по двум населенным пунктам

Украинские военные выпустили ракеты комплекса «Точка-У» по населенным пунктам Зимогорье и Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом в понедельник, 20 июня, рассказали в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Отмечается, что первый удар был нанесен по Зимогорью в 19:50, а второй — по Стаханову в 20:17.

По данным СЦКК, в обоих случаях ракеты «Точка-У» были выпущены из Артемовска.

Ранее, 17 июня, корреспондент «Известий» показал последствия украинских обстрелов Стаханова в ЛНР. На кадрах видна воронка от взрыва и хвостовая часть тактической кассетной ракеты «Точка-У», которую националисты применили против мирных жителей.

Накануне представительство ЛНР в СЦКК сообщили, что в результате четырех обстрелов со стороны украинских националистов по населенным пунктам Стаханов, Криничное и Троицкое погибли восемь человек и ранены 15.

Уточнялось, что в Стаханове также повреждены 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, детский сад «Колокольчик» и супермаркет «Абсолют».

15 июня стало известно о шести погибших мирных жителях города Стаханова после обстрела со стороны боевиков Украины. Вечером того же дня киевские силовики обстреляли Стаханов и Криничное из «Урагана». Позднее стало известно, что подросток, получивший ранение при обстреле Стаханова, умер в больнице.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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