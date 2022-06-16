Восемь мирных жителей ЛНР погибли в результате обстрелов ВСУ

Восемь мирных жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли в результате обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 16 июня, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«Со стороны вооруженных формирований Украины (ВФУ) зафиксировано четыре обстрела по н.п. Стаханов, Криничное и Троицкое с применением реактивных систем залпового огня БМ-27 «Ураган» (22 снаряда).

В результате обстрелов: в н.п. Стаханов погибли шесть человек (среди них двое несовершеннолетних) и 14 мирных жителей получили ранения (в т.ч. один несовершеннолетний). <...> В н.п. Криничное погибло два мирных жителя, ранения получил один человек. В н.п. Троицкое ранен один мирный житель», — говорится в приведенной суточной сводке в Telegram-канале ведомства.

В СЦКК добавили, что в Стаханове также повреждены 16 многоквартирных жилых домов и два частных домовладения, детский сад «Колокольчик» и супермаркет «Абсолют».

15 июня сообщалось о шести погибших мирных жителях города Стаханова после обстрела со стороны боевиков Украины. Вечером того же дня киевские силовики обстреляли Стаханов и Криничное ЛНР из установки реактивной системы залпового огня «Ураган». Позднее стало известно, что подросток, получивший ранение при обстреле Стаханова, умер в больнице.

В июне Стаханов несколько раз подвергался обстрелу со стороны украинских боевиков. 12 июня в результате удара по городу были повреждены детский сад, 11 многоквартирных жилых домов и семь частных домостроений.

До этого город был обстрелян 9 июня. Были повреждены медицинский и педагогический колледжи с общежитием, промышленно-экономический техникум, стадион «Победа», городской парк «Горняк» и центральная городская больница. Глава ЛНР Леонид Пасечник заявлял, что число погибших тогда составило 13 человек.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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