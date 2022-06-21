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В ЛНР извлекли из-под завалов тела трех погибших при обстреле ВСУ

Генпрокуратура ЛНР: в Красном Луче извлекли из завалов дома тела трех погибших при обстреле ВСУ ракетами «Точка-У»
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Фото: соцсети
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В одном из разрушенных домостроений города Красный Луч в Луганской Народной Республике (ЛНР) обнаружены останки трех мирных жителей, погибших в результате обстрела украинскими боевиками с использованием ракетного комплекса «Точка-У». Об этом 21 июня сообщили в генпрокуратуре ЛНР.

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Как уточняется, двое из погибших — дети. Возбуждено уголовное дело. Разбор завалов и сгоревших в результате жилых домов продолжается, уточняется в Telegram-канале ведомства.

Обстрел ВСУ провели вечером 16 июня. Красный Луч обстреляли, применяя оперативно-тактический ракетный комплекс «Точка-У».

«Погибли и получили ранения различной степени тяжести мирные жители, а также повреждены 58 жилых домов, объекты инфраструктуры и социальные учреждения», — заключили в ведомстве.

17 июня мэр города Сергей Рыбальченко сообщил, что пострадали 20 человек. Более 300 жителей Красного Луча, включая 44 детей, были эвакуированы из зоны обстрела со стороны украинских военных.

15 июня сообщалось о шести погибших мирных жителях города Стаханова после обстрела со стороны боевиков Украины. Вечером того же дня киевские силовики обстреляли Стаханов и Криничное ЛНР из установки реактивной системы залпового огня «Ураган». Позднее стало известно, что подросток, получивший ранение при обстреле Стаханова, умер в больнице.

13 июня силы противовоздушной обороны ЛНР сбили над Красным Лучом украинскую ракету «Точка-У». Тогда погибших и пострадавших не было.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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