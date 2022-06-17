20 человек пострадали при ударе ВСУ «Точкой-У» по Красному Лучу

В результате удара украинскими боевиками «Точкой-У» по Красному Лучу пострадали 20 человек. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал мэр города Сергей Рыбальченко.

Украинские войска ударили по городу ракетой днем ранее, 16 июня. Атака была зафиксирована в 18:30 (время совпадает с мск).

«По предварительным данным, в больницу обратились 20 человек, получивших ранения во время обстрела, которым была оказана экстренная медицинская помощь», — цитирует его Луганский информационный центр.

Также известно, что более 300 жителей Красного Луча, включая 44 детей, были эвакуированы из зоны обстрела со стороны украинских военных.

Глава администрации города отметил, что сведений о погибших не поступало.

15 июня сообщалось о шести погибших мирных жителях города Стаханова после обстрела со стороны боевиков Украины. Вечером того же дня киевские силовики обстреляли Стаханов и Криничное ЛНР из установки реактивной системы залпового огня «Ураган». Позднее стало известно, что подросток, получивший ранение при обстреле Стаханова, умер в больнице.

13 июня силы противовоздушной обороны ЛНР сбили над Красным Лучом украинскую ракету «Точка-У». Тогда погибших и пострадавших не было.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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