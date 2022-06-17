Реклама
Прямой эфир
Экономика
Греф указал на «необыкновенную гибкость» экономики России в условиях санкций
Экономика
Китай заявил о готовности обеспечить Россию запчастями для самолетов
Общество
В Крыму задержали личного охранника организатора энергоблокады полуострова
Происшествия
Самолет Су-25 упал в Белгородской области
Экономика
Песков отметил способность России обеспечить себя продовольствием
Спорт
Иностранные фигуристы смогут вне конкурса участвовать в российских турнирах
Мир
Подразделения РФ и ЛНР закрепились в промзоне завода «Азот»
Мир
Глава минфина Никарагуа указал на важность поворота Латинской Америки в сторону Евразии
Мир
СКР проверит слова угрожавшего взорвать Крымский мост генерала ВСУ
Мир
20 человек пострадали при ударе ВСУ «Точкой-У» по Красному Лучу
Интернет
Российская «дочка» Google подала заявление о банкротстве
Сюжет:

20 человек пострадали при ударе ВСУ «Точкой-У» по Красному Лучу

0
Фото: РИА Новости
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В результате удара украинскими боевиками «Точкой-У» по Красному Лучу пострадали 20 человек. Об этом в пятницу, 17 июня, рассказал мэр города Сергей Рыбальченко.

Выходные данные: почему сорвалась эвакуация мирных жителей с территории «Азота»
«Известия» побывали в Северодонецке, где продолжаются бои за промышленную зону города

Украинские войска ударили по городу ракетой днем ранее, 16 июня. Атака была зафиксирована в 18:30 (время совпадает с мск).

«По предварительным данным, в больницу обратились 20 человек, получивших ранения во время обстрела, которым была оказана экстренная медицинская помощь», — цитирует его Луганский информационный центр.

Также известно, что более 300 жителей Красного Луча, включая 44 детей, были эвакуированы из зоны обстрела со стороны украинских военных.

Глава администрации города отметил, что сведений о погибших не поступало.

15 июня сообщалось о шести погибших мирных жителях города Стаханова после обстрела со стороны боевиков Украины. Вечером того же дня киевские силовики обстреляли Стаханов и Криничное ЛНР из установки реактивной системы залпового огня «Ураган». Позднее стало известно, что подросток, получивший ранение при обстреле Стаханова, умер в больнице.

13 июня силы противовоздушной обороны ЛНР сбили над Красным Лучом украинскую ракету «Точка-У». Тогда погибших и пострадавших не было.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022