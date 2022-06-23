Портал «Госуслуги» подвергается кибератакам

Федеральные и региональные порталы «Госуслуги» с утра 23 июня подвергаются кибератакам. Об этом сообщил вице-президент по информационной безопасности ПАО «Ростелеком» Игорь Ляпунов.

«Сегодня с половины десятого утра идут массовые атаки на «Госуслуги» федеральные, они находятся под нашей защитой, каких-то эффектов нет. И в том числе — на региональные информационные ресурсы, которые от этой атаки страдают», — сказал он на круглом столе в Совете Федерации.

9 июня сайт Роспотребнадзора подвергся DoS-атаке. При попытке открыть главную страницу ресурса выдавалась ошибка 504.

Днем ранее МИД России сообщил о 22 группировках, ведущих кибератаки на критическую инфраструктуру России. По данным ведомства, речь идет о хакерах с Украины, из США, Грузии, Польши и других стран.

6 июня МИД предупредил Украину о «твердом и решительном ответе» в случае совершения киберпровокаций при пособничестве США. Директор департамента международной информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что итог противостояния может оказаться катастрофическим.

В конце апреля вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его страна причастна к организации свыше 660 кибератак против предприятий и учреждений России и Белоруссии. Он отметил, что создал «первую в мире киберармию», в которую на тот момент входили около 300 тыс. специалистов.