По всем статьям: в России зафиксировали кратный рост кибератак на СМИ

Специалисты по кибербезопасности зафиксировали всплеск числа атак на СМИ . По данным Postive Technologies, только в I квартале число инцидентов с новостными ресурсами превысило показатель за весь прошлый год на 15%. В «Лаборатории Касперского» уточнили, что в феврале масс-медиа атаковывали в 43 раза чаще, чем в январе. Сейчас количество инцидентов снизилось, но их всё еще в 10–15 раз больше, чем в начале года, добавили в компании. Эксперты призвали уделять больше внимания кибербезопасности СМИ, чтобы не допустить распространения фальшивых новостей.

Массовая дезинформация

СМИ впервые вошли в пятерку отраслей, структуры которых чаще всего атаковывали хакеры . Об этом свидетельствуют данные Positive Technologies по итогам I квартала, с которыми ознакомились «Известия». Раньше новостные ресурсы в пятерку не попадали , поскольку число атак на СМИ было незначительным. Теперь же можно говорить о росте их количества в разы, сказали в компании.

— В среднем в 2021 году на эту отрасль приходился лишь 1% от общего числа атак на организации, а теперь доля атак на СМИ составляет 5%. Количество атак на СМИ за I квартал 2022 года на 15% превысило общегодовое число инцидентов в этой отрасли, отмеченных нами в 2021 году, — подчеркнула аналитик исследовательской группы Positive Technologies Екатерина Семыкина.

По данным «Лаборатории Касперского», количество DDoS-атак на медиаресурсы было пиковым в феврале этого года . Тогда был зафиксирован рост в 43 раза по сравнению с январем. В последующие месяцы число атак на СМИ снизилось, но всё равно было в 10–15 раз выше, чем в первый месяц 2022-го , рассказал эксперт компании по кибербезопасности Александр Гутников.

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Как следует из данных Positive Technologies, чаще всего в I квартале, как и год назад, хакеры пытались атаковать госучреждения . Следом идут медицинские организации, промышленные предприятия, а также структуры сферы науки и образования, которые тоже занимали те же позиции в аналогичный период 2021-го. При этом общее число атак в январе-марте выросло на 14,8% по сравнению с предыдущим кварталом.

— В основном злоумышленники были нацелены на инфраструктуру организаций: компьютеры, серверы и сетевое оборудование, — рассказала Екатерина Семыкина.

По ее словам, заражение устройств стало возможным в основном благодаря социальной инженерии.

— Обычно злоумышленники связываются с жертвами по электронной почте и через мессенджеры , поэтому мы советуем быть внимательными при получении сообщений, содержащих различные вложения и подозрительные ссылки, особенно если отправитель не является доверенным лицом, — сказала эксперт.

Часто в сообщениях есть вредоносное вложение: например, файл .docx или .pdf под видом материалов для редакции , уточнил ведущий консультант по информационной безопасности компании R-Vision Евгений Грязнов.

— Такой файл помимо вирусной нагрузки действительно может содержать какую-то новостную информацию, поэтому и отследить такую атаку возможно далеко не всегда. Особенно для СМИ, которым по роду деятельности часто приходиться работать со входящими файлами, — подчеркнул специалист.

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В атаках на СМИ были замечены уже знакомые вирусы-шифровальщики (в каждом втором инциденте), а также шпионское ПО (в каждом третьем случае) , добавила Екатерина Семыкина.

В «РТК-Солар» также зафиксировали рост интереса хакеров к новостным ресурсам в I квартале. В большинстве случаев это были массовые сетевые атаки, сообщил «Известиям» директор по развитию бизнеса центра противодействия кибератакам Solar JSOC Алексей Павлов. По словам эксперта, один из наиболее популярных методов — DDoS-атака . Это способ заблокировать работу сайта путем подачи большого количества запросов, превышающих пропускную способность сети. Также злоумышленники часто выводят сайты из строя, используя веб-уязвимости — в этом случае хакеры размещают нелегитимный контент, например, на стартовой странице СМИ или в ленте новостей (специалисты называют этот метод дефейс), сказал Алексей Павлов.

— Главный мотив подобных атак — приостановить работу сайта или посеять панику. Сейчас мы видим, что массовые атаки идут на спад, но уровень точечных взломов остается очень высоким , — заявил эксперт.

Защитные механизмы

Атаки на СМИ могут восприниматься обществом болезненно, так как для многих это основной канал получения информации. Поэтому защищать масс-медиа стоит не менее тщательно, чем объекты критической инфраструктуры, считает Алексей Павлов.

— Конечно, в первую очередь СМИ необходимо организовать комплексную защиту каналов связи, чтобы исключить DDoS, и закрыть уязвимости веб-приложений, чтобы не допустить дефейса . Радует, что последние месяцы мы видим, что количество обращений со стороны СМИ за подобными услугами значительно выросло, — заявил специалист.

По его словам, для атак на СМИ используют те же инструменты, что и в других сферах . Но медиа обычно не уделяли такое пристальное внимание собственной киберзащите, как, например, банки или промышленые предприятия. Это сделало их легкой добычей для хакеров, объяснил Алексей Павлов.

Технически при DDoS-атаках род деятельности ресурса-жертвы не имеет значения, гораздо важнее его архитектура. Главный совет, который можно дать любой организации, — готовиться к инцидентам заранее, подчеркнул эксперт по кибербезопасности Александр Гутников.

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Как заметил Евгений Грязнов, превентивных методов защиты много: от установки антивирусного ПО до использования специального компьютера-«песочницы» . На таком устройстве можно открывать и проверять все полученные документы, чтобы исключить возможность атаки на остальную инфраструктуру.

— Многие недооценивают саму вероятность быть атакованными. В случае, если атака уже случилась, шансов защититься самостоятельно без помощи специалистов и специализированных решений практически нет, — объяснил Александр Гутников.

Он посоветовал внимательно проверять соглашения с поставщиками и контактную информацию, включая договоры с провайдерами интернет-услуг. Это поможет сотрудникам компании быстро получать нужную информацию в случае атаки. Важно иметь запасной план на случай инцидента, чтобы быть готовыми восстановить критичные для бизнеса сервисы, подчеркнул Александр Гутников.