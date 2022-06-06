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МИД РФ пообещал решительный ответ на киберпровокации Украины

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Фото: Global Look Press/dpa/Silas Stein
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Если Украина продолжит с помощью США совершать киберпровокации на критическую инфраструктуру России, она получит твердый и решительный ответ. Об этом заявил 6 июня директор департамента международной информационной безопасности МИД РФ Андрей Крутских.

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Как отметил Крутских, Украина использует в качестве тарана «режим Зеленского» и созданную главой Украины «IТ-армию», нападения которой на РФ постоянно увеличиваются.

«В подобных условиях мы не испытываем иллюзий насчет готовности администрации к здравым, прагматичным переговорам по международной информационной безопасности. Вместе с тем не рекомендуем США провоцировать Россию на ответные меры — отпор, безусловно, последует, будет твердым и решительным», — говорится в заявлении дипломата.

По словам Крутских, итог такой «заварушки» может оказаться катастрофическим, ведь в прямом киберстолкновении государств победителей не будет.

Как отметил 1 июня американский генерал, командующий северным командованием Пентагона Глен Дэвид ВанХерк, выступая перед конгрессом США, новые виды вооружений, которое разработала Россия, представляют прямую угрозу безопасности США. Сочетание ракетных угроз, кибератак и информационной войны для ВанХерка — признак того, что командование Вооруженных сил США стоит «перед самым динамичным и стратегически сложным набором задач в его истории». Россия в этой системе вызовов — «главная военная угроза», способность противостоять которой у армии США ослабевает.

20 мая Совет Безопасности РФ одобрил проект основ государственной политики в области обеспечения безопасной критической информационной инфраструктуры страны. На заседании Совбеза, которое провел президент РФ Владимир Путин, глава государства сообщил, что количество кибератак на российскую IT-инфраструктуру растет последние годы, а после начала специальной операции по защите Донбасса вызовы стали еще масштабнее, однако киберагрессия против России провалилась.

В конце апреля вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его страна причастна к организации свыше 660 кибератак против предприятий и учреждений России и Белоруссии. Он отметил, что создал «первую в мире киберармию», в которую на тот момент входили около 300 тыс. специалистов.

В январе исследователи информационной безопасности из компании T.Hunter пришли к выводу, что большинство звонков о минировании, которые захлестнули Россию с начала 2022 года, осуществлялись с территории Украины.

Россия с 24 февраля проводит операцию по защите мирного населения Донбасса. Ее цели — демилитаризация и денацификация Украины, необходимые для обеспечения безопасности РФ, заявили в Кремле. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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