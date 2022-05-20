Прямой эфир
Экономика
ЦБ РФ ограничил размер заемных средств для торгов инвесторов на бирже
Экономика
Путин поручил проанализировать целесообразность сохранения института КГН
Экономика
Поставки газа из России в Финляндию прекратятся 21 мая
Мир
В Совбезе выразили беспокойство из-за распространения оспы обезьян в Европе
Мир
ВС РФ за сутки ударили по 45 районам базирования ВСУ и семи складам с оружием
Интернет
Путин заявил о провале киберагрессии и «санкционного наскока» против РФ
Мир
Слуцкий не исключил возобновления переговоров с Киевом
Мир
Страны G7 выделят Киеву почти $20 млрд в качестве финансовой поддержки
Экономика
Мишустин назвал дедолларизацию приоритетом экономики России
Культура
Картины русских художников-авангардистов вернулись в Екатеринбург
Экономика
Путин поручил принять меры для снижения цен на металлопродукцию

Путин заявил о провале киберагрессии и «санкционного наскока» против РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Количество кибератак на российскую IT-инфраструктуру растет последние годы, а после начала специальной операции по защите Донбасса вызовы стали еще масштабнее, однако киберагрессия против России провалилась. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке», — сказал он на заседании Совета Безопасности РФ.

Взломанная линия: власти усилили контроль за работой Рунета
Что привело к такому решению и как противостоять кибератакам

Путин отметил, что против России развязана настоящая агрессия и война в информационном пространстве. По его словам, атаки наносятся из разных государств, при этом они четко скоординированы.

Реклама

«По сути, это действия государственных структур. Мы знаем с вами, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства пояснил, что в ходе кибератак предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической инфраструктуры России. В первую очередь под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети. Серьезные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти, отметил Путин.

Кроме того, чаще фиксируются и попытки незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний.

«В большинстве случаев используется следующая тактика атак: Доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступна или подменяется фейками — фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии», — заявил президент.

14 апреля Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Ее возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

6 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ подготовить меры по защите информационной инфраструктуры страны. Он пояснил, что сайты региональных госорганов «размещаются на непрофессиональных площадках», поэтому они не могут оперативно реагировать на возникающие в информационном пространстве «киберугрозы».

1 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские посольства за границей сталкиваются с невиданными кибератаками. 28 февраля сайты правительства и органов власти Крыма подверглись DDoS-атакам. Также были взломаны сайты ряда российских СМИ.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022