Путин заявил о провале киберагрессии и «санкционного наскока» против РФ

Количество кибератак на российскую IT-инфраструктуру растет последние годы, а после начала специальной операции по защите Донбасса вызовы стали еще масштабнее, однако киберагрессия против России провалилась. Об этом в пятницу, 20 мая, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. В целом мы были готовы к этой атаке», — сказал он на заседании Совета Безопасности РФ.

Путин отметил, что против России развязана настоящая агрессия и война в информационном пространстве. По его словам, атаки наносятся из разных государств, при этом они четко скоординированы.

Реклама

«По сути, это действия государственных структур. Мы знаем с вами, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска», — подчеркнул российский лидер.

Глава государства пояснил, что в ходе кибератак предпринимаются целенаправленные попытки вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической инфраструктуры России. В первую очередь под ударом оказались СМИ, финансовые учреждения, массовые социально значимые порталы и сети. Серьезные атаки были нанесены по официальным сайтам органов власти, отметил Путин.

Кроме того, чаще фиксируются и попытки незаконного проникновения в корпоративные сети ведущих российских компаний.

«В большинстве случаев используется следующая тактика атак: Доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступна или подменяется фейками — фальшивками. При этом в ход идут самые современные алгоритмы и комбинированные технологии», — заявил президент.

14 апреля Путин образовал межведомственную комиссию Совбеза РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Ее возглавил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

6 марта вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Минцифры РФ подготовить меры по защите информационной инфраструктуры страны. Он пояснил, что сайты региональных госорганов «размещаются на непрофессиональных площадках», поэтому они не могут оперативно реагировать на возникающие в информационном пространстве «киберугрозы».

1 марта официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что российские посольства за границей сталкиваются с невиданными кибератаками. 28 февраля сайты правительства и органов власти Крыма подверглись DDoS-атакам. Также были взломаны сайты ряда российских СМИ.