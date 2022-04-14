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Путин образовал комиссию по обеспечению технологического суверенитета РФ в сфере IT

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Президент России Владимир Путин 14 апреля образовал межведомственную комиссию Совбеза РФ по обеспечению технологического суверенитета в сфере развития IT-инфраструктуры. Ее возглавит зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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«Постановляю образовать межведомственную комиссию Совета безопасности РФ по вопросам обеспечения технологического суверенитета государства в сфере развития критической информационной инфраструктуры РФ», — следует из текста указа, опубликованного на официальном портале правовой информации.

К объектам критической информационной инфраструктуры относятся информационные системы госорганов, предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), организаций здравоохранения, транспорта, связи, кредитно-финансовой сферы, энергетики, топливной, атомной, ракетно-космической, горнодобывающей, металлургической и химической промышленности.

В конце марта состоялась встреча российского правительства и представителей IT-отрасли страны. На ней вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что сейчас настал момент для того, чтобы «ускоренным образом улучшить и сделать конкурентоспособные аналоги всех крупнейших мировых игроков».

Правительство также заявляло о большой поддержке и востребованности IT-специалистов в России. Так, 26 марта в Минцифры сообщили, что IT-специалисты в возрасте от 22 до 40 лет могут получить в России льготную ипотеку и отсрочку от армии.

2 марта премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты и льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и другое. Кроме того, планируется освободить все российские IT-компании от проверок и уплаты налога на прибыль сроком на три года.

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